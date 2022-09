P.Ćwik: dostawy węgla i zaopatrzenie w gaz wśród tematów środowej rady ds. energii z udziałem prezydenta i premiera

Podczas środowej rady ds. energii z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy, premiera Mateusza Morawieckiego, ministrów i ekspertów padną pytania o prognozy dotyczące sprowadzania do Polski węgla i zaopatrzenia Polaków w ten surowiec oraz o zaopatrzenie w gaz - powiedział PAP wiceszef KPRP Piotr Ćwik.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

Prezydencki minister przekazał, że na zaplanowane na środę posiedzenie prezydenckiej Rady do spraw Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych zaproszeni zostali m.in. premier Mateusz Morawiecki, wicepremier, szef MAP Jacek Sasin, minister klimatu i środowiska Anna Moskwa oraz minister infrastruktury Andrzej Adamczyk.

Jak zaznaczył Ćwik to osoby - w sposób bezpośredni lub nadzorowane przez premiera - odpowiedzialne za sprowadzanie do naszego kraju węgla i dostawy gazu. Według ministra, podczas spotkania w obecności ekspertów Rady "padną pytania o to, jak wygląda sytuacja na dziś, bo jest to bardzo ważny temat dla Polaków, bardzo często podnoszony".

Dopytywany, jakich informacji oczekuje Andrzej Duda od przedstawicieli rządu, odparł, że "odpowiedzi na pytania, które zostaną postawione ze strony samego pana prezydenta, które zostaną sformułowane przez ekspertów, dokładnej i konkretnej analizy pokazującej, jak wygląda na dziś prognoza dotycząca sprowadzania węgla i zaopatrzenia Polaków w węgiel przez nadchodzącą zimą".

"Także kwestie dotyczące zaopatrzenia w gaz, ale także sprawy całej polityki, którą rząd prowadzi, jeśli chodzi o wsparcie skierowane do Polaków w sytuacji kryzysowej, w której znaleźliśmy się jako Polska. Ale przecież nie tylko Polska, bo i kraje europejskie, i inne kraje na świecie też borykają się z tym kryzysem wywołanym przez wojnę na Ukrainie" - zaznaczył Ćwik.

Wiceszef KPRP podkreślił, że poprzednie posiedzenie Rady - z udziałem ekspertów - odbyło się na prośbę prezydenta i również dotyczyło sytuacji związanej z surowcami energetycznymi. Jak dodał, eksperci przekazali wówczas prezydentowi wnioski. "Następstwem tego jest decyzja pana prezydenta, by odbyć posiedzenie w najbliższą środę" - zaznaczył minister.

Prezydent Andrzej Duda powołał Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych w czerwcu 2021 roku. Do zadań Rady należy m.in. wsparcie działań głowy państwa w kontekście analizy aktualnych problemów w zakresie środowiska, energii i zasobów naturalnych; przegląd i analiza rozwiązań prawnych oraz opracowywanie założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych w tych tematach oraz tworzenie forum debaty i dialogu w tym zakresie.

Zobaczcie naszą najnowszą "Moc Opinii". Grubo ponad godzinę rozmawialiśmy z kandydatami na prezydenta Rudy Śląskiej Michałem Pierończykiem i Krzysztof Mejerem. Głosowanie w mieście w centrum Śląska - to wg politologów - najważniejsze wybory w tym roku.