P.Ćwik o wydanym przez MTK w Hadze nakazie aresztowania Putina: dobra, mocna postawa

Wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny w Hadze nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina i rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, to symboliczna, dobra i mocna postawa - ocenił w sobotę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

Jak dodał, na obecnym etapie decyzja trybunału w Hadze ma wymiar symboliczny i moralny. "To dobra, zdecydowana, mocna postawa ze strony Międzynarodowego Trybunału Karnego. To się wpisuje w tą narrację, którą cały czas przypomina i przedstawia pan prezydent Andrzej Duda. On mówi, że nie ma powrotu do +business as usual+ i to jest jakaś oś, wokół której trzeba budować tę narrację dzisiaj, ale też patrzeć na to, co wydarzy się w przyszłości, miejmy nadzieję po zakończeniu wojny na Ukrainie" - mówił Ćwik w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Jego zdaniem, decyzja ta idzie w dobrym kierunku i należy mieć nadzieję, że będzie podtrzymana przez kraje sygnatariuszy, będzie prezentowana mocno, "pokazując stronie rosyjskiej, że świat zachodni, szeroko rozumiany świat zachodni jest zjednoczony".

Międzynarodowy Trybunał Karny (MTK) wydał w piątek nakaz aresztowania prezydenta Rosji Władimira Putina. Sędziowie przychylili się do wniosku prokuratury, uznając, że są realne podstawy, by sądzić, że Putin jest odpowiedzialny za zbrodnie wojenne polegające na bezprawnych deportacjach dzieci z okupowanych terenów Ukrainy do Rosji.

MTK w tej samej decyzji wydał również nakaz aresztowania rosyjskiej rzeczniczki praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej, oskarżanej o te same zbrodnie.

Ćwik powołał się na dane ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, który przekazał że deportacje mogą dotyczyć ok. 17 tys. dzieci z Ukrainy. "Tu nawet skala nie jest ważna. Tu jest ważne nadużycie, które zostało popełnione, przekroczenie wszelkich granic i barier ze strony Putina. Dzieje się to od ponad roku w każdym wymiarze - jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie także w tym takim bardzo wszystkich dotykającym i wszystkich wzruszającym, czyli tym, co jest związane z losem i przyszłością dzieci" - mówił Ćwik.