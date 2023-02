P. Ćwik: wizyta Bidena w Kijowie przygotowana w ścisłej współpracy z Polską

Wizyta prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Kijowie została przygotowana w ścisłej współpracy ze stroną polską - powiedział w sobotę zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP Piotr Ćwik.

"Wizyta prezydenta Bidena najpierw w Kijowie, a potem w Warszawie, była przygotowywana i organizowana w ścisłej współpracy z Polską. Niewielkie grono osób co prawda, ale osób koniecznych do tego, aby ta wizyta mogła się odbyć, zwłaszcza w tej pierwszej części Kijowskiej, była do tej tajemnicy amerykańskiej dopuszczona" - powiedział Ćwik w sobotę w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Jak ocenił zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP, ścisła współpraca Polaków z Amerykanami przy okazji kijowskiej wizyty amerykańskiej głowy państwa jest potwierdzeniem pełnego zaufania, które Amerykanie mają do Polski i polskich służb.

"Ta wizyta była podkreśleniem strategicznego sojuszu polskiego, amerykańskiego i wsparcia dla Ukrainy" - podkreślił.

Ćwik poinformował ponadto, że podczas wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Warszawie strona polska dostała potwierdzenie obecności żołnierzy amerykańskich w Polsce na poziomie 10 tys. "tak długo jak trzeba".

Zastępca szefa Kancelarii Prezydenta RP zapowiedział też kontynuację rozmów z Amerykanami o budowie w Polsce magazynów przeznaczonych do składowania sprzętu wojskowego.

"To jest bardzo istotna kwestia w kontekście ewentualnej relokacji wojsk. Jeśli wojska sojusznicze miałyby się tu pojawić na wypadek zagrożenia, mamy nadzieję że do niego nie dojdzie, to sprzęt byłby już tutaj złożony, zmagazynowany, konserwowany, co znacząco skraca czas przemieszczania jeśli chodzi o logistykę" - zaznaczył Ćwik.