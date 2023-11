0 zł - tyle dodatkowych środków przekazaliście samorządom w latach 2008-2015 na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach; symbol biedy polskich dzieci był i będzie zawsze ten sam...Donald Tusk - napisał we wtorek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"0 zł - Panie Tusk, tyle dodatkowych środków przekazaliście samorządom w latach 2008-2015 na wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w szkołach. Dla porównania Rząd PiS w latach 2016-2024 przeznaczył dodatkowe 5,2 miliarda zł (rekordowe 2,6 mld zł zaplanowane w budżecie na 2024 r.) na zatrudnienie ponad 20 tys. psychologów i pedagogów specjalistów w szkołach - to wzrost do 50 tys. psychologów i pedagogów specjalistów w szkołach (+140 proc.) do końca br. szkolnego" - napisał Czarnek we wtorek na platformie X (dawniej Twitter).

"Daliście dodatkowe 0 zł Panie Tusk!!! 2008-2015 - 0 zł, 2016-2024 - 5 190 000 000 zł" - podkreślił minister.

"Symbol biedy polskich dzieci był i będzie zawsze ten sam...Donald Tusk" - ocenił szef MEiN.