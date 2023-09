P. Czarnek: kanadyjski parlament uhonorował członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien

Kanadyjski parlament uhonorował Jarosława Hunke, członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien. Podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski - napisał w środę na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

"Wobec skandalicznych wydarzeń w kanadyjskim parlamencie polegających na uhonorowaniu w obecności także prezydenta Zełenskiego członka zbrodniczej, hitlerowskiej formacji SS Galizien, podjąłem kroki w kierunku ewentualnej ekstradycji tego człowieka do Polski" - napisał we wtorek na Twitterze minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

We wpisie zamieścił list adresowany do Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej dr Karola Nawrockiego, w którym zwraca się o pilne zbadanie w dokumentach, czy Jarosław Hunke jest poszukiwany za zbrodnie na Narodzie Polskim oraz na Polakach pochodzenia żydowskiego. "Znamiona takich zbrodni stanowią podstawę do wystąpienia do Kanady o jego ekstradycję" - dodał.

"Po przemówieniu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w kanadyjskim parlamencie w dniu 22 września 2023 roku spiker Izby Gmin Anthony Rota uhonorował 98-letniego Jarosława Hunkę, który podczas II wojny światowej służył w szeregach 14. Dywizji Grenadierów SS. Przedstawił go jako +ukraińsko-kanadyjskiego weterana II wojny światowej, który walczył o ukraińską niepodległość z Rosjanami+. Nazwał go +ukraińskim bohaterem, kanadyjskim bohaterem, któremu dziękujemy za jego służbę+. Zebrani nagrodzili 98-letniego weterana owacją na stojąco. Na sali obecny był m.in. premier Kanady Justin Trudeau" - napisał Czarnek w liście.

