P. Czarnek: M. Morawiecki bez wątpienia stworzy rząd, bardzo trudną misją będzie uzyskanie wotum zaufania

Premier Mateusz Morawiecki bez wątpienia stworzy rząd. Na pewno bardzo trudną misją będzie uzyskanie wotum zaufania bezwzględną większością głosów - podkreślił w programie wpolsce.pl minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Prezydent Andrzej Duda poinformował w poniedziałkowym orędziu, że po analizie i przeprowadzonych konsultacjach postanowił powierzyć misję sformowania rządu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu (PiS). Przekazał też, iż zdecydował o powierzeniu funkcji Marszałka Seniora posłowi Markowi Sawickiemu z PSL. Jak uzasadnił prezydent, Sawicki ma najdłuższy staż parlamentarny i dał się poznać jako człowiek dialogu.

Szef MEiN, pytany we wtorek wpolsce.pl, czy Mateusz Morawiecki zdoła utworzyć rząd, powiedział, że nie ma co do tego wątpliwości. "Przepisy prawa konstytucyjnego są tutaj absolutnie jasne. Pan premier ten rząd stworzy bez wątpienia, zawnioskuje do pana prezydenta o powołanie poszczególnych ministrów na swoje funkcje, a pan prezydent ten wniosek pana premiera wykona - co do tego nie mamy wątpliwości" - stwierdził Czarnek.

Przyznał, że "na pewno bardzo trudną misją będzie uzyskanie wotum zaufania bezwzględną większością głosów dla tego rządu". "Nikt nie ukrywa tego, że jest to trudna misja, ale też misja, która może się powieść" - dodał. Jego zdaniem będzie to wymagać "tytanicznej pracy pana premiera i premier się tej pracy podejmuje".

Czarnek dodał, że decyzja prezydenta daje możliwość prowadzenia rozmów o ewentualnej większości w Sejmie wraz z PiS "z większą intensywnością".

"Tu nie chodzi po poszczególne ugrupowania polityczne, ale o poszczególnych posłów. To jest ten czas - te kilka tygodni - żeby rozmawiać ze wszystkimi tymi posłami, którzy są jednak związani z tradycjami narodowymi, z tradycją suwerenności, niepodległości polskiego państwa i z wartościami chrześcijańskimi. I im będziemy tłumaczyć - będzie to robić w szczególności premier - czy chcą Polski Tuska, która będzie pod dyktandem Niemiec (...) czy chcą Polski suwerennej i niepodległej" - powiedział.

Pytany jak ocenia decyzję o wskazaniu Marka Sawickiego na funkcję Marszałka Seniora, powiedział że pozytywnie. "Pan Marek Sawicki jest niezwykle doświadczonym parlamentarzystą, z wielokadencyjnym doświadczeniem w polskim Sejmie, więc na pewno ma wszelkie kompetencje, by tę funkcję pełnić" - powiedział.

W wyborach do Sejmu, które odbyły się 15 października, PiS zdobyło 194 mandaty, KO - 157, Trzecia Droga - 65, Nowa Lewica - 26, a Konfederacja - 18.