P. Czarnek: nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek rozczłonkowania PiS

Nie możemy dopuścić do jakiegokolwiek rozczłonkowania Prawa i Sprawiedliwości – podkreślił w sobotę minister edukacji Przemysław Czarnek. "Skupmy się na nadchodzących wyborach samorządowych. Zróbmy w nich bardzo dobry wynik. Jesień może być nasza" – przekonywał.

Szef resortu edukacji i nauki za pomocą łączenia internetowego rozmawiał w sobotę z uczestnikami IX Nadzwyczajnego Zjazdu Klubów "Gazety Polskiej" w Spale.

Rozmowa dotyczyła przed wszystkim wyników wyborów parlamentarnych i przyszłości polskiego Sejmu i PiS.

"Głowa do góry. Mamy potężną siłę. To są miliony Polaków w całym kraju. Zmiany władzy zdarzają się wszędzie - w Ameryce, we Włoszech, w innych krajach. Wydawało się, że we Włoszech lewica nie odda władzy. Jednak odeszła od władzy i dziś we Włoszech rządzi pani premier (Giorgia) Meloni. To samo się stanie w Polsce" - mówił do uczestników zjazdu Czarnek.

Dodał, że teraz nie można dopuścić do jakiegokolwiek rozczłonkowania Prawa i Sprawiedliwości.

"Czekajmy na pomyślny wiatr, który na pewno przyjdzie, może nawet już w przyszłym roku. Musimy być gotowi, by ponownie przejąć władzę. Skupmy się na nadchodzących wyborach samorządowych. Zróbmy w nich bardzo dobry wynik. Jesień może być nasza" - przekonywał szef MEiN.