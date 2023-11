P. Czarnek: Nowelizacja kodeksu karnego, zawarta w umowie koalicyjnej, nijak się ma do wolności słowa

Nowelizacja kodeksu karnego, zawarta w umowie koalicyjnej, by mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu, nijak się ma do wolności słowa. To jest typowy terror marksistowski – stwierdził minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek w wywiadzie dla Niezalezna.pl..

"Przez te ostatnie trzy lata podjęliśmy wiele decyzji, które unowocześniają szkołę i z tego unowocześnienia szkoły najbardziej jestem zadowolony, bo przeznaczyliśmy łącznie 15 mld zł na infrastrukturę edukacyjną w czasie naszych rządów" - powiedział w opublikowanym w niedzielę wywiadzie dla Niezalezna.pl minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Wskazał, że w "w ciągu ośmiu lat, kiedy rządzimy edukacją, nauką i szkolnictwem wyższym tych zmian było mnóstwo". Wśród nich wymienił m.in.: likwidację gimnazjów i obowiązku szkolnego dla sześciolatków, zmianę siatki godzin, podwyżki dla nauczycieli, zmiany systemu funkcjonowania uczelni wyższych, uruchomienie programu "Inwestycje w oświacie", laboratoria przyszłości w szkołach, Branżowe Centra Umiejętności czy Strefy Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności.

Odnosząc się do możliwości likwidacji przedmiotu "Historia i teraźniejszość" przez koalicję KO, Trzeciej Drogi i Lewicy, Czarnek stwierdził, że "wprost to mówili na swoich konwencjach wyborczych, że chcą zlikwidować +Historię i teraźniejszość+, tak, jakby nauczanie historii najnowszej im w czymś przeszkadzało".

"Oni dokładnie wiedzą, w czym im przeszkadza. Otóż historia najnowsza, to historia w jakiejś części ich samych, natomiast na pewno historia ich ojców i dziadków, którzy tworzyli totalitarny system PRL-owski i z tej najnowszej historii oni dumni być nie mogą" - przekazał minister.

Dodał, że "najchętniej więc wróciliby do momentu, w którym nie uczy się w szkołach historii najnowszej".

Zdaniem Czarnka, zawarta w umowie koalicyjnej zapowiedź nowelizacji kodeksu karnego, aby mowa nienawiści ze względu na orientację seksualną i płeć była ścigana z urzędu, "nijak się ma" do wolności prowadzenia badań naukowych, debaty akademickiej i wolności słowa.

"To jest typowy terror marksistowski, który na tym właśnie polega. Marksiści wszędzie, gdzie dochodzili do władzy, zawsze wprowadzali rewolucję językową, a w ślad za tym wprowadzali przepisy i działania, które absolutnie likwidowały wolność słowa, wolność przekonań" - podał szef MEiN.

"To nie ma nic wspólnego z wolnością słowa, nie ma nic wspólnego z wolnością przekonań, z wolnością myśli i nie ma to w związku z tym nic wspólnego z demokracją i praworządnością. Tacy są marksiści. Kłamią, a kłamstwa bronią sankcją karną" - podkreślił.

W opinii ministra, "najważniejszym czynnikiem, który ukształtował tak, a nie inaczej scenę polityczną, (…) jest zużycie władzy". "Ludzie po prostu chcą zmian i za tymi zmianami zagłosowali także młodzi" - podał. Podkreślił, że zużycie władzy to "podstawowy czynnik, przez który dzisiaj mamy 35,3 proc. poparcia, a nie 43 procent".

Ocenił, że drobni przedsiębiorcy, rolnicy, kobiety oraz młodzież "swoje parę procent do tego wyniku w sposób negatywny dołożyły". "Zapewne także przez nasze błędy, których przy wszystkich wielkich sukcesach jednak nie uniknęliśmy" - zaznaczył.

Czarnek odniósł się również do powierzenia misji powołania rządu przez prezydenta Andrzeja Dudę premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Zdaniem ministra, "będzie niezwykle trudno (na razie) znaleźć większość dla udzielenia wotum zaufania w tym Sejmie, w którym my mamy 194 mandaty".

"Jest to misja absolutnie demokratyczna, logiczna w zasadach demokracji i misja niezwykle trudna dla pana premiera Mateusza Morawieckiego. Jeśli ta misja się nie powiedzie, to wtedy Tusk będzie premierem i będzie koalicja ośmiu gwiazdek" - stwierdził szef MEiN.