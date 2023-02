P.Czarnek o dotacjach dla 42 organizacji: konkurs transparentny, promujący dobrą działalność

Konkurs był absolutnie transparentny, oparty na przepisach prawa, a beneficjentami są podmioty prowadzące działalność proedukacyjną - powiedział szef MEiN Przemysław Czarnek, odnosząc się do dotacji 40 mln zł dla 42 organizacji pozarządowych.

Minister edukacji i nauki był w środę wieczorem gościem w programie "Polski punkt widzenia" na antenie Telewizji Trwam. Został zapytany m.in. o "program willa plus", jak część mediów określiła pieniądze dla organizacji na zakup nieruchomości w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania".

"Po pierwsze, fundacje i stowarzyszenia działają w oparciu o prawa fundacji i stowarzyszeń, które regulują sprawy majątkowe i również w statutach te sprawy są uregulowane" - powiedział minister.

Po drugie - jak kontynuował - wszystkie tego typu projekty, również unijne, z których pozyskuje się środki finansowe na wyposażenie, sprzęt, działalność, ale także na siedziby mają trwałość projektową pięcioletnią. "Te nasze mają nawet siedmio, czy dziesięcioletnią" - wskazał.

"Po trzecie, ten program był absolutnie transparentny, oparty na przepisach prawa. W ramach tego programu 40 mln zł trafiło do 42 organizacji - i ochotniczych straży pożarnych i fundacji prowadzących rozmaitą działalność proedukacyjną" - dodał szef MEiN.

Działalność ta - jak wyjaśnił - obejmuje m.in. bezpłatne poradnictwo psychologiczne dla dzieci i młodzieży, darmowe korepetycje udzielane przez studentów uczniom, edukację międzypokoleniową, zajęcia z dziećmi ze spectrum autyzmu, pracownie sensoryczne,

"To, że te pieniądze nie trafiły do organizacji lewackich, do promujących ideologię LGBT, gender, seksualizujących dzieci, to jest to, co strasznie zdenerwowało stację TVN, bo tylko ona poświęciła temu uwagę już drugi dzień" - mówił szef MEiN. "My nie będziemy przekazywać żadnych środków ani LGBT, ani organizacjom genderowskim, ani tym, które seksualizują dzieci, bo to jest sprzeczne z konstytucją. My tego robić nie będziemy, choćby nas atakowali nie wiem ile dni" - oświadczył.

Portal TVN24 opublikował artykuł zawierający listę 12 nieruchomości oraz organizacji, którym zostały przyznane dotacje na ich zakup w ramach konkursu MEiN. Podano, że jest to lista "willi, budynków, apartamentów i działek budowlanych, które już trafiły lub najpewniej trafią do organizacji powiązanych z politykami Prawa i Sprawiedliwości oraz do katolickich i prawicowych fundacji".