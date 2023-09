P. Czarnek: PiS stać na powtórkę z 2015 roku, czyli na 10 mandatów w okręgu lubelskim

Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 6, w okręgu lubelskim, stać na powtórkę tego, co było w 2015 roku, czyli na 10 mandatów poselskich, a może nawet na więcej – powiedział w piątek minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek, który jest jedynką z listy PiS w tym okręgu.

Czarnek zapytany został w piątek w Niedrzwicy Dużej (Lubelskie) przez dziennikarzy o plany na kampanię i perspektywy na mandaty w okręgu nr 6 (Lublin). "To wielki zaszczyt, ale też i wielka odpowiedzialność, bo od +jedynek+ dużo zależy. Zależy kształt kampanii w okręgu i to, jak ostatecznie rzeczywiście będzie wyglądał wynik. Jestem przekonany, że Prawo i Sprawiedliwość w okręgu nr 6, w okręgu lubelskim stać na powtórkę tego, co było w 2015 roku, czyli na 10 mandatów poselskich, a może nawet na więcej" - wyraził nadzieję szef MEiN.

Według niego lista jest bardzo silna i tak ułożona, aby każdy z kandydatów miał szansę zdobycia mandatu. "Oczywiście przy założeniu ciężkiej, tytanicznej pracy w ciągu następnych 40-kilku dni i rozmowy z Polakami, zwykłymi mieszkańcami Lubelszczyzny, bo to oni decydują, oni są władzą zwierzchnią, oni rządzą w Polsce" - mówił Czarnek.

Zapytany o kształt kampanii, czy będzie merytoryczna czy bardziej skupiająca się na konfrontacji z opozycją, odpowiedział, że jedno i drugie. "Trzeba pokazywać społeczeństwu różnice w Polsce między tym, co było w 2015 roku i w tym, co jest dzisiaj. Po pierwsze nie ma bezrobocia na taką skalę, jaka była wówczas i dzisiaj nie pytamy, czy będziemy pracować, tylko ile będziemy zarabiać. Po drugie nasze budżety domowe przeciętnej rodziny z dwójką dzieci wzrosły z poziomu około 3,5 tys. zł do poziomu ok. 8,4 tys. zł" - wymieniał szef MEiN.

"Jednocześnie chcemy pokazywać, co dalej, bo przed nami kolejne reformy, kolejne znakomite programy dla Polaków, które będziemy już za chwilkę na prezentacji programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości pokazywać jako ci, którzy wiarygodnie realizują swoje zapowiedzi wyborcze" - mówił Przemysław Czarnek.

Referendum to święto demokracji czy propaganda PiS? Zrobiliśmy na ten temat debatę. Zobaczcie

Programy socjalne – rozdawnictwo czy obowiązek? Zobacz naszą debatę

Czy Polaków czeka droga zima? Mamy na ten temat debatę. Zobaczcie