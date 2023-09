P. Czarnek: spot PiS miał pokazać Polakom, że wiek emerytalny był podnoszony na rozkaz Angeli Merkel

Poniedziałkowy spot PiS miał pokazać Polakom, że w 2012 roku wiek emerytalny był podnoszony przez Donalda Tuska i Władysława Kosiniaka-Kamysza na rozkaz ówczesnej kanclerz Niemiec Angeli Merkel. To się udało w stu procentach - powiedział w telewizji wPolsce.pl szef MEiN Przemysław Czarnek.

Prawo i Sprawiedliwość opublikowało w poniedziałek w mediach społecznościowych inscenizowany filmik. Prezes PiS Jarosław Kaczyński odbiera w nim połączenie telefoniczne z biura ambasadora Niemiec w Warszawie. Rozmówca chce go połączyć z kanclerzem Niemiec ws. "rentenalter", czyli wieku emerytalnego w Polsce. "Otóż uważamy, że powinien być taki (wiek emerytalny), jak za pana premiera Tuska" - mówi pracownik ambasady. "Proszę przeprosić pana kanclerza, ale to Polacy w referendum zdecydują w tej sprawie. Nie ma już Tuska i te zwyczaje się skończyły" - odpowiada Kaczyński.

We wtorek minister edukacji i nauki był pytany o to, czy spot przekona Polaków, by wzięli udział w referendum 15 października.

"Miliony Polaków dowiedziały się po raz pierwszy o tym, że wiek emerytalny w Polsce, podnoszony przez (Donalda) Tuska i (Władysława) Kosiniaka-Kamysza z PSL w 2012 roku do 67. roku życia, także dla kobiet na wsi, był podnoszony tak naprawdę na zlecenie, wręcz rozkaz pani (Angeli) Merkel" - powiedział Czarnek. Podkreślił, że zadaniem spotu było uświadomienie tego, jak największej liczby Polaków. "A to się udało w stu procentach" - stwierdził.

"Pani Merkel wyraziła się w ten sposób - to jest w notatce, która została ujawniona w filmie +Reset+, że trzeba ten wiek podnosić. Na co pan Tusk odpowiedział, jakby strzelając obcasami i z ukłonem, że w Polsce nie będzie z tym problemu. Następnie wyraził to w swoim expose i polecił młodemu Kosiniakowi-Kamyszowi z PSL, by z iście niemiecką precyzją to polecenie pani Merkel wykonać" - dodał szef MEiN.

Podkreślił, że temu służył ten spot - "by pokazać, skąd szły rozkazy w czasie rządów PO-PSL, w czasie rządów Tuska, który był tak naprawdę zawiadowcą kondominium niemiecko-rosyjskiego na ziemiach polskich".