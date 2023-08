P. Czarnek: wszystkie pytania referendalne są niezwykle ważne dla przyszłości Polski i Europy

Wszystkie cztery pytania referendalne są niezwykle ważne dla narodu polskiego, jego przyszłości i przyszłości Europy, która jest absolutnie rujnowana przez absurdalną politykę lewackich, biurokratycznych elit w Brukseli zarządzanych przez Niemców - powiedział w czwartek w Sejmie minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

W czwartek Sejm zajmuje się wnioskiem rządu o przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego w sprawach o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Czarnek przypomniał treść czterech pytań referendalnych. Pierwsze brzmi: "Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?". Drugie: "Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?". Trzecie: "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?". Czwarte: "Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?".

Podkreślił, że "sprawy poddane pod referendum ogólnokrajowe, ogólnopaństwowe muszą być istotne z punktu widzenia interesów państwowych, w szczególności muszą dotyczyć takich materii, które były przedmiotem zainteresowania społeczeństwa i stałym elementem debaty publicznej".

Ocenił, że "wszystkie cztery pytania zaproponowane przez Radę Ministrów spełniają te kryteria, właśnie dlatego od PSL-u, przez PO i Lewicę kwestionujecie zasadność tego referendum, wyszydzacie to referendum, co wczoraj słyszeliśmy z ust PSL-u, bojkotujecie to referendum, a wasz guru, zastępca Webera w Polsce - Tusk, próbuje je unieważniać, zanim jeszcze doszło do skutku".

"Wiecie z jakiego powodu? Bo wszystkie cztery pytania są niezwykle ważne dla narodu polskiego, dla jego przyszłości, ale nie tylko narodu polskiego, dla przyszłości Europy, która jest absolutnie rujnowana przez absurdalną politykę lewackich, biurokratycznych elit w Brukseli zarządzanych przez Niemców. To jest powód, dla którego wy niestety chcecie bojkotować to referendum, najpierw ze względu na pytania, które w tym referendum są postawione" - mówił minister Czarnek.

Minister edukacji i nauki analizował także poszczególne pytania. Odnosząc się do pierwszego pytania, powiedział, że "według wszelkich badań opinii społecznej najnowszych aż 77 proc. respondentów wskazało, że największe przedsiębiorstwa powinny pozostać własnością państwa". "My na to stanowisko narodu polskiego odpowiedzieliśmy, odpowiedzieliśmy ustawą z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Jest to ustawa uchwalona z inicjatywy rządu Zjednoczonej Prawicy i wskazuje listę 30 spółek, w których nie mogą być zbyte akcje lub prawa z akcji należące do Skarbu Państwa" - zwrócił uwagę.

"Zrobiliśmy to w odpowiedzi na wasz program prywatyzacji, który doprowadził do tego, że z 1343 spółek, które były jeszcze w posiadaniu Skarbu Państwa, większościowym posiadaniu skarbu państwa w 2007 r., sprzedaliście blisko tysiąc spółek" - mówił, zwracając się do opozycji.

"Wy byście chcieli sprywatyzować Lotos, Orlen, chcielibyście prywatyzować porty lotnicze, morskie, lotniska" - kontynuował.

Mówiąc o drugim pytaniu wskazał, że szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, bedąc w koalicji z PO, podniósł wiek emerytalny do 67. roku życia także dla kobiet na wsi.

Przemysław Czarnek omawiając trzecie pytanie - "Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?" wskazał, że "rozwiązanie to nie tylko chroni Polaków przed nielegalnymi imigrantami z krajów afrykańskich i arabskich, ale także przed Wagnerowcami i ruskimi zbrodniarzami". To wstyd, że opozycja była i jest przeciwna temu rozwiązaniu" - powiedział.

"Polacy wam powiedzą: budujemy dalej. (…) Żaden Tusk z Weberem nie będą nam mówić, że ta zapora jest niepotrzebna, że nie powstanie, że trzeba ją podłączyć do prądu" - dodał.

Czarnek omówił tez czwarte pytanie, dotyczące imigrantów. "Pytamy o rzecz fundamentalną, o przymusową relokację imigrantów" - wskazał. Zwracając się do posłów opozycji, Czarnek mówił, że nie zwracają uwagi na zagrożenia. "Chcecie, żeby kobiety w Polsce były gwałcone tak jak we Francji, w Belgii, czy w Niemczech. Polacy wam powiedzą nie. (…) Nie zniszczycie najbezpieczniejszego kraju w Europie - Polski. Nie zakłócicie bezpieczeństwa Polaków w imię absurdalnej polityki niemieckiej" - dodał.

Minister ocenił, że opozycja nie ma pojęcie o demokracji bezpośredniej. "My was tej demokracji bezpośredniej nauczymy" - powiedział.

"Na szczęście są eksperci pana posła Pawła Kukiza, którzy przygotowali broszurę, która od przyszłego roku szkolnego będzie wchodziła do polskich szkół za pośrednictwem kuratorów o demokracji bezpośredniej" - zapowiedział szef MEiN.