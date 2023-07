P.Czarnek: żądam od Barbary Nowackiej przeprosin i 10 tys. zł w związku ze znieważającą wypowiedzią

Żądam od Barbary Nowackiej, w ciągu 24 godzin, przeprosin w mediach i wpłacenia 10 tys. zł na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej w związku ze znieważającą wypowiedzią na portalu Onet.pl - poinformował w poniedziałek minister edukacji Przemysław Czarnek. W przeciwnym razie zapowiedział złożenie pozwu.

Portal tvn24.pl napisał w poniedziałek, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadzi postępowanie sprawdzające w sprawie programu grantowego MEiN, który został nazwany przez media "willa plus". Jak napisano, prokuratura bada, czy nie doszło do przekroczenia uprawnień i działania funkcjonariusza publicznego na szkodę interesu publicznego.

Prokuratura Okręgowa w Warszawie tego samego dnia zdementowała tę informację. "Informacja o wszczęciu postępowania w tej sprawie jest nieprawdziwa. W związku z zawiadomieniami m.in. posłanek Koalicji Obywatelskiej prowadzone są czynności sprawdzające. W ich toku prokuratura zwróciła się do właściwych instytucji o przesłanie niezbędnej dokumentacji. Po uzyskaniu dokumentów i ich analizie, prokurator podejmie decyzję co do dalszego biegu postępowania" - przekazano w komunikacie.

Portal Onet.pl poprosił o komentarz do tej sprawy m.in. posłankę KO Barbarę Nowacką. "Często polskie szkoły robią zbiórki m.in. na remont szatni, odnowienie boiska i zakup sprzętu. Nie mówiąc już o tym, jak zarabiają nauczyciele. Czarnek rozdawał wille fundacjom, które nie mają nic wspólnego z edukacją. Pomorski Caritas nie dostał dofinansowania, ale koledzy Czarnka z nowo powstałej fundacji z Elbląga już tak" - wskazała Barbara Nowacka.

Liderka Inicjatywy Polskiej - jak wskazano w artykule - nie wierzy, by prokuratura, której przewodzi Zbigniew Ziobro, wyjaśniła tę aferę. "Ale ślad zgłoszenia zostanie. Po jesieni Czarnek i ta cała banda, która robiła przekręty przy +willi plus+, zostanie rozliczona przez wolną prokuraturę w demokratycznej Polsce" - dodała Nowacka.

Do tych słów odniósł się w poniedziałek wieczorem na Twitterze Przemysław Czarnek.

"Żądam od Barbary Nowackiej, w ciągu 24h, przeprosin w mediach (http://Onet.pl, Twitter, Facebook) i wpłacenia 10 tys. zł na Spotkanie Młodych Archidiecezji Lubelskiej w związku ze znieważającą wypowiedzią na portalu http://Onet.pl. W innym przypadku pozwę Panią w trybie cywilnym i złożę akt oskarżenia w trybie prywatnoskargowym do Sądu w związku z nieprawdziwymi haniebnymi słowami uderzającymi nie tylko we mnie, ale także w wielu pracowników ministerstwa" - przekazał szef MEiN.

W połowie czerwca na portalu TVN24 opublikowano tekst, w którym autorzy poinformowali, że Najwyższa Izba Kontroli, przygotowując coroczną "Analizę wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej", przyjrzała się też programom grantowym ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka.

"NIK stwierdziła, że minister edukacji i nauki nielegalnie przyznał 6 milionów złotych w programie, który nazwaliśmy willa plus". Chodzi o program "Rozwój potencjału infrastrukturalnego podmiotów wspierających system oświaty i wychowania" - czytamy na portalu.

"W konkursach grantowych rozdzielał pieniądze +nierzetelnie+, organizacjom nieuprawnionym do udziału w konkursach, fundacjom bez doświadczenia, mimo konfliktu interesów i negatywnych ocen ekspertów, których sam powołał. I opłacił ich blisko milionem złotych. Jednej organizacji MEiN dwa razy wypłacił ponad 3 miliony złotych przez pomyłkę wywołaną… +stresem urzędników+" - podano na portalu TVN24.

Resort w opublikowanym wówczas oświadczeniu zapewnił, że programy Ministerstwa Edukacji i Nauki były realizowane zgodnie z prawem oraz założeniami programów.

"Najwyższa Izba Kontroli w wystąpieniu pokontrolnym stwierdziła, że wydatkowanie środków w ramach programów było realizowane zgodnie z prawem. Znaczna część wykazanych w trakcie kontroli nieprawidłowości została poprawiona przez pracowników, a błędy usunięte jeszcze przed rozpoczęciem kontroli. Pozostałe zalecenia NIK są wdrażane" - oświadczyło ministerstwo.