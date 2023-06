P. Czarnek zapowiedział pozwanie prezydent Łodzi za jej wypowiedź o podwyżkach dla nauczycieli

W związku z brakiem sprostowania Pani wypowiedzi kieruję sprawę na drogę sądową - żądam 50 tys. zł od Pani osobiście na ważny cel: Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie - poinformował w czwartek szef MEiN Przemysław Czarnek, zwracając się we wpisie na Twitterze do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej.

W czwartek w "Gościu Wydarzeń" prezydent Łodzi Hanna Zdanowska powiedziała, że nauczyciele otrzymali podwyżki, tylko ministerstwo zapomniało dać te pieniądze. Sugerowała też, że minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek chciałby, aby to samorządy pokryły wzrost nauczycielskich pensji.

Szef resortu wezwał, by "sprostowała kłamstwa". "Środki na podwyżki dla nauczycieli zostały Wam wypłacone co do złotówki według średniej stawki na nauczyciela" - napisał na Twitterze. Minister stwierdził też, że łódzka prezydent ma 24 godziny, by wycofać się ze swojej wypowiedzi.

"A ja wzywam Pana Ministra @CzarnekP do oddania łodzianom 600 mln złotych, bo tyle dokładamy rocznie do edukacji, na którą wydajemy ponad półtora miliarda złotych. Zmieniać programy nauczania, poprawiać ideologicznie podręczniki chcecie, ale płacić - niekoniecznie" - napisała Zdanowska w odpowiedzi.

Wieczorem Czarnek poinformował Zdanowską za pośrednictwem Twittera, że "w związku z brakiem sprostowania Pani wypowiedzi kieruję sprawę na drogę sądową". "Żądam 50 tys. zł od Pani osobiście na ważny cel: Spotkania Młodych Archidiecezji Lubelskiej w Garbowie" - poinformował szef MEiN.