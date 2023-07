P. Gliński: 11 sierpnia zapraszam na otwarcie wystawy w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie

Jedenastego sierpnia zapraszam na otwarcie wystawy stałej w Muzeum Piaśnickim w Wejherowie, czyli na zamknięcie inwestycji - mówił w sobotę minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

W trakcie odbywającego się w sobotę w Wejherowie (Pomorskie) pierwszego Kaszubsko-Kociewskiego Kongresu Samorządowego - "Rozwój Pomorza", minister Gliński przypomniał inwestycje kulturalne w woj. pomorskim, które są realizowane, bliskie ukończenia oraz te, które ministerstwo zamierza zrealizować w przyszłości.

"11 sierpnia zapraszam na otwarcie wystawy stałej w Muzeum Piaśnickim - czyli zamknięcie inwestycji, łącznie z programami, które są tworzone wokół muzeum, są to programy edukacyjno-turystyczne, bo taka instytucja tak musi być skonstruowana" - powiedział.

Przypomniał, że w Łebie, "wspaniale położone nad kanałem portowym" powstaje Muzeum Archeologii Podwodnej i Rybołówstwa Bałtyckiego.

Zapewnił również, że prawdopodobnie 22 sierpnia zostanie podpisany list intencyjny z władzami Władysławowa na wybudowanie w tym mieście oddziału Narodowego Muzeum Morskiego poświęconemu polskiemu żeglarstwu. "Żeglarstwo to jest piękny sport, ale także szkoła życia, szkoła wychowania, tak jak polskie morze i relacja do tego morza, które nam się kojarzy z Hallerem ale z drugiej strony także z gen. Zaruskim. To jest symbol wychowania w najlepszym tego słowa znaczeniu, wychowania kolejnych pokoleń do gotowości aby sprostać różnym wyzwaniom, a morze i żeglarstwo tego uczą" - stwierdził.

Minister Gliński podkreślił, że "to muzeum będzie opowiadało o historii dokonań polskiego żeglarstwa". "Marzy mi się, żeby Polska traktowała żeglarstwo i morze tak, jak kraje morskie takie jak Nowa Zelandia czy Wielka Brytania. Tam tradycja jest silnie związana z tożsamością tamtych wspólnot narodowych i w Polsce, zwłaszcza na Pomorzu, powinno być tak samo" - ocenił.

Muzeum Piaśnickie w Wejherowie zostało powołane w połowie grudnia 2015 roku zarządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. W grudniu 2015 roku nastąpił zakup przedwojennej willi w Wejherowie (obecna nazwa - Villa Musica). Dom zbudował w latach 20. ubiegłego wieku Franciszek Panek, lekarz i lokalny działacz. W Piaśnicy zamordowane zostały dwie jego córki - nauczycielki. W 1939 r. willę zajęli Niemcy. Urządzili w niej siedzibę gestapo: to stamtąd m.in. zarządzano organizacją mordów w Piaśnicy, a w piwnicach magazynowano odzież i inne przedmioty zrabowane ofiarom.