P. Gliński: D. Tusk nie odpowiedział na moje zaproszenie do debaty; mam coraz więcej pytań do niego

Donald Tusk nie odpowiedział na moje zaproszenie do debaty, a ja mam coraz więcej pytań do Donalda Tuska - powiedział w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia szef MKiDN Piotr Gliński, który jest "jedynką" PiS w Warszawie.

Minister kultury, który otworzy listę wyborczą Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie, pytany w Programie Trzecim Polskiego Radia o to, czy lider PO, "jedynka" KO w Warszawie Donald Tusk odpowiedział na jego zaproszenie do debaty, poinformował: "Donald Tusk nie odpowiedział, a ja mam coraz więcej pytań do Donalda Tuska. Ostatnio go zapraszałem na wystawę o +Społeczeństwie Obywatelskim+ do Łazienek Królewskich, powinien wiedzieć gdzie są Łazienki, tam kiedyś pracował niedaleko, później z tej pracy zrezygnował i uciekł do Brukseli".

"Będę mu zadawał bardzo wiele pytań publicznie o wiele różnych rzeczy np. czy jest zadowolony z tego, że budujemy Polską Operę Królewską, nową inwestycję dla Warszawy właśnie. Jakoś tak nie odpowiada (Tusk - przyp. PAP)" - mówił Gliński.

Dodał, że Tusk "raz się w sprawie kultury wypowiedział, parę miesięcy temu i oberwał grabiami, na które nastąpił". "Przypisał PiS-owi jakieś krwiożercze chęci dot. Tamary Łempickiej, że jakoby, gdybyśmy rządzili w czasach Tamary Łempickiej, to byśmy ją prześladowali, bo taka postępowa artystka itd., a on bohatersko się udaje na wystawę Tamary Łempickiej w Muzeum Narodowym w Krakowie. Obie te wystawy i w Lublinie i w Krakowie myśmy w stu procentach finansowali, jeszcze później w Lublinie była kolejna wystawa Łempickiej, ponieważ kupiliśmy 18 dzieł Łempickiej z Meksyku, więc takie głupstwa pana Donald Tusk w sprawach kultury, opowiada. Chętnie bym się spytał kto mu doradzał, bo coraz to następuje na te grabie" - powiedział Gliński.