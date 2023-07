P. Gliński do M. Ptaszyńskiej: niech pani działalność będzie inspiracją oraz wzorem dla kolejnych pokoleń

Proszę przyjąć życzenia zdrowia i nieustającej energii twórczej, a także realizacji wszelkich planów. Niech pani działalność będzie inspiracją oraz wzorem dla kolejnych pokoleń - napisał minister kultury Piotr Gliński w liście z okazji 80. urodzin kompozytorki i perkusistki Marty Ptaszyńskiej.

W liście, opublikowanym na stronie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, szef resortu złożył Marcie Ptaszyńskiej "wyrazy uznania dla wybitnej działalności twórczej oraz wspaniałych muzycznych dokonań".

"Pani kariera zawodowa, znaczona ogromną wiedzą i talentem, od początku biegła wielotorowo. Z sukcesem realizowała pani swoje pasje, rozwijając warsztat w klasie kompozycji Tadeusza Paciorkiewicza w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie oraz w klasie perkusji Jerzego Zgodzińskiego w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, następnie podczas pobytu w Paryżu pod okiem słynnej Nadii Boulanger i Oliviera Messiaena, a także w Cleveland Institute of Music. To wszystko przekłada się dziś na najwyższej klasy muzyczną jakość" - napisał.

Gliński zwrócił uwagę, że na dorobek jubilatki "składa się całe bogactwo i różnorodność utworów, w tym te skomponowane na perkusję, ale również dzieła orkiestrowe, kameralne czy duże formy wokalno-instrumentalne". "Wiele z nich zyskało uznanie i zostało docenionych w konkursach kompozytorskich tak jak La noveia d'inveno na smyczki, która otrzymała I nagrodę na Międzynarodowej Trybunie Kompozytorów UNESCO w Paryżu, czy Koncert na marimbę, i orkiestrę, nagrodzony na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim w Nowym Jorku" - wskazał.Dodał, że "na szczególną uwagę zasługuje ponadto stworzona w owocnej współpracy z Telewizją Krakowską opera telewizyjna Oscar z Aiwy, uhonorowana podczas Międzynarodowego Festiwalu Oper Telewizyjnych w Salzburgu". "We wdzięcznej pamięci odbiorców pozostaną także kompozycje stworzone z myślą o najmłodszych odbiorcach jak opera dziecięca Pan Marimba" - stwierdził minister kultury.

Według szefa MKiDN, potwierdzeniem międzynarodowej estymy, jaką cieszy się Marta Ptaszyńska, są "liczne zamówienia kompozytorskie, realizowane dla najbardziej prestiżowych ośrodków i orkiestr na świecie jak Chicago Symphony Orchestra, Cleveland Chamber Orchestra, Polska Orkiestra Kameralna i późniejsza Sinfonia Varsovia, Südwestfunk w Baden-Baden czy Teatr Wielki - Opera Narodowa, a także na zamówienie wiodących festiwali muzycznych i solistów".

"Niezwykle istotną częścią pani drogi zawodowej jest wieloletnia działalność pedagogiczna, którą prowadziła pani, dzieląc się bezcenną wiedzą i doświadczeniem, na wielu amerykańskich uczelniach, takich jak University of California w Berkeley, Santa Barbara w Kalifornii, Indiana University w Bloomington, Cincinnati College Conservatory of Music, Northwestern University czy University of Chicago" - podkreślił Gliński.

Przypomniał też, że za te dokonania artystka "została uhonorowana Krzyżem Komandorskim Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej oraz Złotym Medalem +Zasłużony Kulturze Gloria Artis+, a także otrzymała liczne nagrody i wyróżnienia takie jak Nagroda Amerykańskiej Akademii Arts and Letters w Nowym Jorku, Fromm Music Foundation Uniwersytetu Harvarda, Nagroda Fundacji Jurzykowskiego w Nowym Jorku czy Nagroda ASCAP-u". "Nie sposób w tym miejscu pominąć jednego z najbardziej prestiżowych wyróżnień - nagrody John Simon Guggenheim Foundation w dziedzinie kompozycji" - zaznaczył minister kultury.

Szef MKiDN podziękował Marcie Ptaszyńskiej za zaangażowanie, z jakim konsekwentnie realizuje swoją misję. "Talent, oddanie sztuce, nadto wyjątkowa i godna naśladowania postawa sprawiają, że zarówno publiczność, jak i środowisko muzyczne niezmiennie darzą panią sympatią i ogromnym szacunkiem. W dniu osobistego święta proszę przyjąć życzenia zdrowia i nieustającej energii twórczej, a także realizacji wszelkich planów. Niech pani działalność będzie inspiracją oraz wzorem dla kolejnych pokoleń" - podsumował.