P. Gliński do uczniów szkół artystycznych: dziękuję, że dążycie ku naprawdę wielkim celom

Zdobywanie artystycznego zawodu wiąże się z cierpliwą pracą. Dziękuję, że trwacie mimo wyrzeczeń i trudności, że nie zadowalacie się łatwymi osiągnięciami, tylko dążycie ku naprawdę wielkim celom - napisał w liście m.in. do uczniów szkół artystycznych minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Swój list, na zakończenie roku szkolnego 2022/2023, minister Gliński skierował do uczniów, rodziców, dyrektorów, nauczycieli, pracowników i przyjaciół szkół artystycznych.

"Dzień zakończenia zajęć w szkolnictwie artystycznym to zapowiedź radości wakacyjnego relaksu. To również najlepsza w całym roku okazja do podziękowań, które z wielkim szacunkiem składam społeczności szkolnictwa artystycznego" - napisał minister.

Słowa uznania skierował do uczniów i ich rodziców. "W dzisiejszym świecie, w którym tak wiele doznań jest na wyciągnięcie ręki, zdecydowaliście się iść niełatwą drogą. Zdobywanie artystycznego zawodu wiąże się z cierpliwą pracą, której poświęcacie czas każdego dnia. Jej efekty nie rodzą się natychmiast, często pojawiają się po tygodniach i miesiącach. Dziękuję, że trwacie mimo wyrzeczeń i trudności, że nie zadowalacie się łatwymi osiągnięciami, tylko dążycie ku naprawdę wielkim celom" - podkreślił Gliński.

Rodzicom i opiekunom podziękował "za wsparcie dzieci w tej drodze, za motywację płynącą z każdego gestu, który wyraża radość z sukcesu młodego artysty, a także za zaufanie, którym obdarzają nauczycieli i cały system artystycznej edukacji".

Gliński złożył też serdeczne podziękowania kadrze pedagogicznej. "W Państwa rękach kształtują się talenty młodych adeptów kierunków artystycznych. Dzięki Państwa codziennemu zaangażowaniu i pasji w sercach i umysłach uczniów rodzi się w zamiłowanie do sztuki. Jestem wdzięczny za czas, który poświęcają Państwo zarówno na pracę z uczniami, jak i na samodoskonalenie" - napisał minister kultury.

Podkreślił, że cieszy się, iż "środowiska szkolne przenika duch twórczej współpracy, czego efektem są w równej mierze sukcesy poszczególnych uczniów i znakomite twórcze inicjatywy - koncerty, wystawy czy pokazy, które niejednokrotnie stanowią oś rozwoju kulturalnego lokalnych społeczności". "Dziękuję Państwu za to, że ofiarnie i odpowiedzialnie stoicie na straży narodowej kultury, dbając o jej dziedzictwo i budując jej przyszłość" - napisał Gliński.

Podkreślił, że sprawując urząd ministra odpowiedzialnego za kształt szkolnictwa artystycznego, ma świadomość, że wdzięczność to nie tylko słowa uznania, ale także stwarzanie jak najlepszych warunków do jego funkcjonowania.

"Ostatnie miesiące poświęciliśmy na wypracowanie modelu planów nauczania i podstaw programowych, które są adekwatne do potrzeb i wyzwań współczesności. Wszystkie te projekty powstały w ścisłym kontakcie ze środowiskiem szkolnictwa artystycznego i wypełniają jego postulaty. Ich elementem jest zmniejszenie liczby godzin nauki, uruchomienie nowych specjalizacji oraz otwarcie przestrzeni dla nauczycieli do tworzenia autorskich programów nauczania" - podkreślił minister kultury.

"Mam nadzieję, że dzięki wdrożeniu nowych regulacji nasz system szkolnictwa artystycznego, już teraz wysoko ceniony na całym świecie, stanie się jeszcze doskonalszy i efektywniejszy" - podkreślił.

Na zakończenie listu, przytoczył słowa Owidiusza. "+Odpocznij. Pole, które odpoczęło, daje obfite plony+". Te słowa Owidiusza przytaczam jako wakacyjne motto dla całej społeczności szkolnej. Życzę wszystkim spokoju, słońca i udanego wypoczynku, po którym w kolejnym roku szkolnym z nową energią ruszymy ku czekającym nas pięknym artystycznym przeżyciom" - napisał minister kultury.