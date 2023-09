P. Gliński: dziś oddajemy hołd kustoszom polskich muzeów

Dziś przede wszystkim oddajemy hołd kustoszom polskich muzeów - powiedział w niedzielę do uczestników uroczystości upamiętniającej 84. rocznicę niemieckiego ostrzału Zamku Królewskiego w Warszawie minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"17 września 1939 r., dokładnie o godz. 11.15 stanęły wskazówki zamkowego zegara. Niemcy tego dnia brutalnie bombardowali Zamek Królewski, który stanął w płomieniach. Tego samego dnia o świcie Polskę od wschodu zaatakowali Sowieci" - przypomniał Piotr Gliński na Zamku Królewskim.

"Po raz kolejny w historii znaleźliśmy się w kleszczach dwóch imperialnych, brutalnych, totalitarnych sąsiadów" - mówił. "Ale 17 września to także dzień, w którym honorujemy polskich muzealników i kustoszy. to Dzień Polskiego Kustosza. To tu 17 września w trakcie bombardowania zginął kustosz zamkowych zbiorów Kazimierz Brokl" - powiedział minister kultury. "Jest symbolem ofiarności polskich muzealników" - ocenił.

Szef resortu kultury przypomniał, że "17 września rozpoczęła się akcja ratowania zbiorów zamkowych". "Profesor Stanisław Lorentz i prezydent Warszawy Stefan Starzyński podjęli decyzję o ewakuacji zbiorów i dzięki tym wysiłkom polskich muzealników, polskich kustoszy udało się większość zbiorów zamkowych przenieść do piwnic Muzeum Narodowego w Warszawie, i większość z nich także przetrwała wojnę" - wyjaśnił, dodając, że "Zamek Królewski został kompletnie zniszczony i zbombardowany".

Piotr Gliński podkreślił, że "17 września to także bardzo ważna data ze względu na to, że jest ona symbolem przezwyciężenia tych straszliwych wydarzeń, które tu miały miejsce". "Tych zamiarów niemieckich zniszczenia Polski zarówno od strony duchowej, jak i materialnej" - mówił. "Bo 17 września to także data rozpoczęcia odbudowy Zamku Królewskiego" - wyjaśnił, dodając, że trwają obchody 50-lecia jego odbudowy.

"Zamek został odbudowany dzięki polskim muzealnikom przede wszystkim, dzięki polskim kustoszom, dzięki temu, że ten obowiązek dbania o polską pamięć i kulturę był przez przekazywany z pokolenia na pokolenie przez polskich muzealników i kustoszy" - ocenił. "Dziś przede wszystkim oddajemy hołd kustoszom polskich muzeów" - podkreślił szef MKiDN Piotr Gliński.