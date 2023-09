P. Gliński: kiedyś w Parku Skaryszewskim były korty AZS, teraz rośnie tam trawa

Kiedyś w warszawskim Parku Skarszewskim były korty AZS-u. Dzisiaj w tym miejscu rośnie, trawa, nic się nie dzieje. Burmistrz Pragi Południe z PO odebrał te korty AZS i to miejsce niszczeje - powiedział na filmie w mediach społecznościowych szef MKiDN Piotr Gliński.

"Kiedyś w warszawskim Parku Skarszewskim były korty AZS-u. Dzisiaj w tym miejscu rośnie, trawa, nic się nie dzieje, a znaczek AZS zniknął nawet z pomnika upamiętniającego poległych sportowców i działaczy. Wstyd!" - napisał Gliński w poniedziałek wieczorem na platformie X (dawniej Twitter). Gliński startuje w wyborach do Sejmu z pierwszego miejsca w Warszawie z list Prawa i Sprawiedliwości.

Na dołączonym do wpisu filmie Gliński, stojąc przed zamkniętym wejściem na teren dawnych kortów mówi, że to "miejsce szczególne, niestety zamknięte na cztery spusty". "Tutaj przez wiele lat były korty tenisowe warszawskiego AZS-u. Niestety burmistrz Pragi Południe z PO odebrał te korty AZS-owi i teraz to miejsce niszczeje, stoi bezczynnie od wielu lat, nic tu się nie dzieje. Kto podejmuje w Warszawie takie decyzje?" - mówi Gliński.

