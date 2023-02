P. Gliński: na Akademii PiS będę mówił o tym, co udało się zrobić w obszarze polityki kulturalnej w ostatnich latach

Podczas sobotniego spotkania w ramach Akademii PiS, podczas mojego wykładu, będę mówił o tym, co nam się udało zrobić w obszarze polityki kulturalnej w ostatnich latach - przekazał w sobotę wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

tym linkiem. Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod

W sobotę w siedzibie PiS w Warszawie odbywa się kolejne spotkanie w ramach Akademii PiS, która skierowana jest do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów.

Kierownik Akademii Krzysztof Szczucki powiedział dziennikarzom przed rozpoczęciem spotkania, że zostaną na nim wygłoszone trzy wykłady. "Pierwszy wykład w ramach Akademii wygłosi pan profesor, wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. Będzie on opowiadał w pierwszej części wykładu o działaniach państwa w obszarze kultury i o tym, co do tej pory w kulturze zrobiono, a w drugiej części - chyba tej ważniejszej w trakcie tego wykładu - o tym, jakie są zmierzenia, jakie plany, jakie programy w ramach działań w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego pan premier w ramach swojego resortu przewiduje" - powiedział Szczucki.

Drugi wykład - jak dodał - wygłosi prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska. "Będzie mówiła o wyzwaniach w zakresie zabezpieczenia społecznego, o tym jak będzie wyglądał w kolejnych latach system emerytalny, czego można się spodziewać, jak zabezpieczyć się, jeżeli chodzi o przyszłość emerytalną" - podkreślił Szczucki.

I - jak zaznaczył - trzeci wykład wygłosi on sam. "Mój wykład dotyczyć będzie sprawiedliwego prawa karnego. Będziemy wspólnie zastanawiać się, czy prawo karne jeszcze powinno się rozwijać, czy powinno się zaostrzać, czy powinno się zmieniać, żeby obywatele czuli się w Polsce bezpieczni" - powiedział kierownik Akademii.

Poinformował też, że na kolejnym spotkaniu za miesiąc wykład wygłosi m.in., prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. "Będzie on mówił o polityce gospodarczej, o działaniach spółek skarbu państwa" - podkreślił Szczucki.

Wicepremier Gliński powiedział, że jego wykład będzie poświęcony m.in. temu za co jest odpowiedzialny. "Będę mówił o polityce kulturalnej PiS, o tym, co zamierzaliśmy zrobić, co się udało zrobić, a czego się ewentualnie nie udało zrobić" - powiedział minister.

"Będę mówił o naszej pracy, bo my w przeciwieństwie do innych partii politycznych, czy opozycji, ale także do czasów, kiedy w Polsce rządziła obecna opozycja zajmujemy się Polską programowo i merytorycznie ciężko pracując i zmieniając rzeczywistość poprzez realizacje zapowiedzi i naszych programów" - podkreślił Gliński.

Wskazał, że wciąż jest formalnie przewodniczącym Rady Programowej PiS, "która w tej chwili na przykład właśnie w takiej formule obraduje". "Mamy spotkania w takiej konwencji trochę akademickiej, bo to są wykłady, które dotyczą bieżącej polityki, ale w oparciu o znacznie szerszy kontekst założeń tej polityki. Miejsca w ogóle polityki w świecie współczesnym, bo my powinniśmy także walczyć o to - wszyscy, także polska opozycja - żeby ten świat polityki nie był postrzegany w sposób stereotypowy i negatywny" - mówił wicepremier.

Owszem - jak dodał - "bywa tak, że są skandale w polityce, że są niedobre rzeczy". "Oczywiście możemy się kłócić, możemy debatować, ale my naprawdę realizujemy dobro publiczne. I ja będą dzisiaj o tym między innymi mówił, o tym, co nam się udało zrobić w obszarze polityki kulturalnej w ostatnich latach" - powiedział minister.

Akademia PiS jest skierowana do parlamentarzystów ugrupowania, przedstawicieli Forum Młodych PiS, a także samorządów. "W ten sposób powstaje wewnętrzny system kształcenia, debaty i formowania idei politycznej. Żywy think tank, tworzony przez tych, którym później przyjdzie wdrażanie opracowanych przez nas programów" - mówił PAP Szczucki zapowiadając pierwszy zjazd Akademii. "Dlatego wiele czasu poświęcimy na debaty; będziemy zachęcać uczestników Akademii do dyskusji, zadawania pytań, a także do krytycznych uwag" - dodał.

Wykłady w ramach Akademii PiS zostały pogrupowane w trzy bloki: "Skąd jesteśmy?", "Dokąd zmierzamy?" oraz trzeci, dotyczący problematyki prawnej. Spotkania będą się odbywały raz w miesiącu, aż do czerwca przyszłego roku.