P. Gliński: naciski KE na rezygnację z tarczy antyinflacyjnej to wyraz "bezdusznego podejścia polityków"

"Naciski Komisji Europejskiej na rezygnację z tarczy antyinflacyjnej to wyraz bezdusznego podejścia polityków, często liberałów" - powiedział wicepremier w poniedziałek wieczorem na antenie TVP3 Łódź.

"Ich nie obchodzi to, co dzieje się w gospodarstwach domowych, portfelach Polaków i próbują doktrynalnymi rozwiązaniami makroekonomicznymi, po prostu zubażając społeczeństwo, rozwiązywać problemy gospodarcze. To nie jest dobra droga. Będziemy musieli przedsięwziąć odpowiednie środki, aby dalej chronić Polaków i takie narzędzia jesteśmy w stanie zaproponować. Pracujemy nad nimi - taką dyskusję podsumowującą różnego typu kierunki działań już mieliśmy tydzień temu. Jutro też będziemy o tym rozmawiać" - zapowiedział Gliński.

Wcześniej w poniedziałek utrzymanie tarczy inflacyjnej zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Podczas konferencji prasowej powiedział, że z tarcza antyinflacyjna przyjmie jedynie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej.

"Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT" - powiedział szef rządu. "Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać" - dodał.

Do tych słów odniósł się Gliński, podkreślając, że KE jest instytucją "bardzo zbiurokratyzowaną".

"Niektóre polityki, jakie realizuje Komisja Europejska, nie sprzyjają naszym społeczeństwom, a na pewno narodowi polskiemu. W sytuacji, gdy mamy olbrzymią inflację, wywołaną wojną rozpętaną przez Federację Rosyjską; inflację, która także jest pokłosiem kryzysu gospodarczego wywołanego pandemią, gdy rząd polski stara się kolejnymi tarczami (...) interweniować i nie być obojętnym, pomagać w kryzysie polskim rodzinom, KE to się nie podoba z przyczyn biurokratycznych, doktrynalnych, a być może także politycznych" - powiedział Gliński.

Jak zaznaczył, przedstawienie konkretnych rozwiązań antyinflacyjnych to prerogatywa premiera.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza Antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.