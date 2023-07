P. Gliński o kampanii "BohaterON - włącz historię": imponująca akcja, która edukuje, pomaga i odnosi się do pamięci

To jest niebywale imponująca akcja, która edukuje, pomaga i jednocześnie odnosi się do pamięci, wydobywając to, co w naszej historii najważniejsze - powiedział w czwartek o kampanii "BohaterON - włącz historię" minister kultury Piotr Gliński, który jest przewodniczącym Kapituły Nagrody BohaterONy im. Powstańców Warszawskich.

W czwartek w Centrum Prasowym PAP, z udziałem m.in. powstańców warszawskich, członków Komitetu Honorowego oraz Kapituły Nagrody BohaterONy 2023, ambasadorów projektu oraz reprezentantów partnerów tegorocznej akcji, odbywa się konferencja prasowa inaugurująca VIII odsłonę kampanii "BohaterON - włącz historię".

"To jest akcja niebywale imponująca, jedna z wielu akcji, które edukować miały o historii i odnosiły się do Powstania Warszawskiego, ale akcja, która przerosła chyba marzenia, organizatorów. Akcja, która jest w tej chwili największą akcją społeczną, która edukuje, pomaga i jednocześnie odnosi się do pamięci, wydobywając to, co w naszej historii najważniejsze" - powiedział minister kultury.

Wskazał, że "po to odnosimy się do pamięci, a pamięć konstytuuje tożsamość, żeby hierarchizować ważne rzeczy, żeby mówić o tym, co jest najważniejsze, jakich ważnych wyborów nasi przodkowie potrafili dokonywać i dzięki czemu my możemy się rozwijać, żyć w pięknym, wolnym kraju, który ma perspektywy i kolejne pokolenia, mają też te perspektywy".

Ocenił, że "najważniejszy aspekt to jest kwestia edukacji, edukacji młodych ludzi". "My mamy w świecie współczesnym kryzys kultury, mamy wiele problemów dot. sensu życia nawet. Młodzi ludzie poszukują jakichś odpowiedzi na ważne, egzystencjalne pytania, poszukują autorytetów. Te autorytety tu z nami, siedzą. Autorytety, które są świadkami historii, osoby, które wciąż są aktywne i które wciąż spotykają się z młodzieżą. To jest niesamowicie ważne i pełne nadziei, że w świecie, gdzie mamy kryzys autorytetów, te autorytety są obecne, tylko trzeba je pokazać" - podkreślił Gliński.

Wyraził wdzięczność dla organizatorów akcji i tego, co robią. Zaznaczył, że "to jest akcja wielka".

Przypomniał, że w Polsce istnieje wiele instytucji, które zajmują się tematyką powstańczą. "Na czele z Muzeum Powstania Warszawskiego, które wspaniale działa, które jest naszą dumą od wielu lat i które też powstało z takiej silnej woli przekonania, że można robić rzeczy niemożliwe. Wtedy też nikt nie wierzył, że można zbudować to muzeum tak szybko, a można było. I od tego czasu budujemy takich instytucji tysiące, w zasadzie, w całej Polsce. Tu bardzo wielu przedstawicieli tych instytucji jest z nami. To, co wy robicie, to też jest przełamywanie niemożliwego i ta akcja jest tak imponująca, tak wspaniała, tak kochana przez uczestników Powstania Warszawskiego, bo wiem, że ten kontakt jest stały. To, co najważniejsze, realizujecie współcześnie, za co bardzo dziękuję" - powiedział minister kultury.