P. Gliński o sprawie Jana Pawła II: ten pseudoatak przyniósł wzmocnienie naszego dziedzictwa

Pseudoatak na Jana Pawła II przyniósł wzmocnienie naszego dziedzictwa i naszej pewności, że aksjologiczne podstawy funkcjonowania polskiej wspólnoty są trwałe – ocenił wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

Pytany o ostatnie publikacje dotyczące Jana Pawła II w poniedziałkowej audycji Radia Poznań, stwierdził, że atak na papieża "nie osłabił, ale wzmocnił ten element, który miał być zaatakowany".

"Myślę, że ten pseudoatak, czy ta bomba atomowa w tym sensie, że to był taki wielki zamach, przyniosła raczej wzmocnienie naszego dziedzictwa i naszej pewności, że te nasze podstawy aksjologiczne funkcjonowania polskiej wspólnoty są trwałe i coś tak obcego a jednocześnie coś tak fałszywego tego nie zniszczy" - powiedział wicepremier.

Komentując sprawę medialnych publikacji dotyczących tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży stwierdził, że "gdy rzeczywistość nie pasuje do oczekiwań, do planów, do jakichś programów politycznych czyichś zamierzeń czy celów", używa się argumentu nadmiarowego, żeby zniszczyć wszystko".

"Ktoś chciał wrzucić granat, czy rzucić bombę atomową żeby wysadzić wszystko w powietrze, bo (…) zdaje się nie podoba to, że polskie dziedzictwo ma się dobrze w sensie instytucjonalizacji. Zresztą ten atak właśnie raczej nie osłabił, a wzmocnił ten element, który miał być zaatakowany, to widać po reakcji" - powiedział Gliński.

"Musimy mówić o tym, dlaczego ktoś próbuje używać zła, posługując się fałszywymi argumentami kłamstwami, insynuacjami. Przecież tam (w publikacjach - PAP) ma żadnej rozmowy, żadnego rzetelnego dialogu, debaty - tylko jest dość prymitywna manipulacja, oparta na przesłankach zerowych, na właśnie czystych insynuacjach. Nieprawdą jest to, że od czasu śmierci (Jana Pawła II - PAP) a także i wcześniej nikt nie badał tych spraw, nie analizował. Nie można też przykładać współczesnych takich czysto ideologicznych miar do rzeczywistości i kontekstu historycznego sprzed wielu lat - to dotyczy nie tylko Jana Pawła II, ale i kard. Sapiehy" - dodał wicepremier w rozmowie z Radiem Poznań.

Kilkanaście dni temu stacja TVN24 wyemitowała reportaż Marcina Gutowskiego "Franciszkańska 3" poświęcony kwestii tego, co papież Jan Paweł II wiedział o przypadkach pedofilii wśród księży. Opisane zostały w nim przypadki trzech księży oraz reakcja na nie ówczesnego metropolity krakowskiego kard. Karola Wojtyły.

W reportażu pojawiły się również wypowiedzi holenderskiego dziennikarza Ekke Overbeeka, autora książki "Maxima Culpa. Co kościół ukrywa o Janie Pawle II".

W odpowiedzi na ten reportaż Sejm przyjął uchwałę w sprawie obrony dobrego imienia św. Jana Pawła II.