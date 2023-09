P. Gliński o wzroście płacy minimalnej: musimy poprawiać los naszych pracowników

My musimy poprawiać los naszych pracowników. Polacy mają prawo godnie żyć - powiedział w piątek w Programie Trzecim Polskiego Radia minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, odnosząc się do wzrostu płacy minimalnej.

Rada Ministrów w czwartek przyjęła rozporządzenie w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024 r. - od 1 stycznia płaca minimalna wzrośnie do 4242 zł, a minimalna stawka godzinowa wyniesie 27,70 zł. Od 1 lipca minimalna płaca wyniesie 4300 zł, a stawka godzinowa 28,10 zł.

"My musimy poprawiać los naszych pracowników. Godne płace muszą być. Tak, to jest obciążenie dla nas wszystkich, muszą się pracodawcy do tego dostosować, także publiczni. Ja też muszę odpowiednio obliczyć płace w instytucjach kultury, z Ministerstwem Finansów prowadzimy bardzo poważne rozmowy w tej kwestii, bo musimy to zrealizować. Polacy mają prawo godnie żyć" - powiedział szef resortu kultury.

"Myśmy o ok. 10 proc. zmniejszyliśmy dystans do średniej europejskiej, jeżeli chodzi o poziom życia, zarobki. To jest wielki skok do przodu i naprawdę widzimy, jak jakość życia się w Polsce poprawiła, infrastruktura plus to bezpieczeństwo. Jesteśmy jednym z najpiękniejszych, a jednocześnie z najbardziej dynamicznie rozwijających się krajów i musimy także podciągać tych, którzy są w naszej wspólnocie najgorzej opłacani" - dodał.

Wskazywał w tym kontekście na solidarność i równość szans. "Każdy musi mieć takie same szanse" - podkreślił.

Pytany o to, czy ZUS udźwignie emerytury stażowe, zapewnił: "Jest to obliczone. Pamiętajmy, że to są emerytury dobrowolne, to jest kwestia wolnego wyboru".

"My rozumieliśmy zawsze ten postulat, natomiast on był do spełnienia dopiero wtedy, kiedy mamy do tego odpowiednie możliwości ekonomiczne. Polska się najszybciej w ostatnich latach rozwijała w Europie, myśmy także pandemię przeszli najszybciej, trzy lata pandemii i wojny, to w Polsce wzrost 14 proc., w Niemczech spadek 0,3 proc. Porównujmy to" - powiedział.

W wyemitowanym w czwartek spocie wyborczym premier Mateusz Morawiecki zapowiedział: "Wprowadzimy emerytury stażowe, to wyraz naszej wdzięczności za waszą ciężką pracę". Dodał, że emerytury stażowe będą przysługiwały po 38 latach okresów składkowych dla kobiet i 43 latach dla mężczyzn.