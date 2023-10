P. Gliński: opowiadamy się za Europą niezależnych, wolnych narodów

Opowiadamy się za Europą niezależnych, wolnych narodów. Takie były założenia, gdy Europa się integrowała. Za budowanie państwa europejskiego pod wodzą Niemiec - dziękujemy - powiedział w środę w Programie Pierwszym Polskiego Radia szef MKiDN Piotr Gliński.

Minister Gliński podkreślił, że Polska chce się dogadywać ze wszystkimi w UE, ale "na zasadach partnerskich, to jest podstawa". "Nie mogą nas Niemcy traktować z wysokiego konia, jak oni to mówią, czyli z pogardą, z butą. Znamy z historii butę niemiecką i tego więcej nie chcemy, to jest zupełnie oczywiste" - podkreślił Gliński.

Zaznaczył, że ona jest "odczuwalna w wielu wymiarach np. dot. zwrotu dzieł sztuki i wielu innych". "Jeżeli chodzi o przyszłość Europy, tak, my się opowiadamy za Europą niezależnych, wolnych narodów. Takie były założenia, gdy Europa się integrowała. Sztuczne twory typu +państwo europejskie+ czy +społeczeństwo europejskie+ są po prostu, powiem wprost, głupie z punktu widzenia wiedzy socjologicznej i społecznej. Nie można stworzyć i zadekretować nowego społeczeństwa czy państwa, natomiast można wzmacniać współpracę na zasadzie partnerskiej, o to chodzi - wymiana towarowa, wymiana ludzi, wolność w ramach przepływu idei" - wskazał szef resortu kultury.

Jak mówił, "to wszystko w ramach Europy jak najbardziej, może być realizowane". "Ale budowanie państwa europejskiego pod wodzą Niemiec - o to, nie. Dziękujemy" - zaznaczył.

Odnosząc się do kwestii paktu migracyjnego i przymusowej relokacji migrantów, przypomniał, że Polska przyjęła miliony uchodźców wojennych i "bronimy granicy europejskiej ze Wschodu, bo ta presja tej wojny hybrydowej (Władimira) Putina i (Alaksandra) Łukaszenki jest zupełnie oczywista".

"Polska zdaje egzamin i wypełnia swoje obowiązki wobec Europy. Jednocześnie rozwijamy się najszybciej w Europie, nie mamy bezrobocia praktycznie. Jesteśmy państwem najbezpieczniejszym w Europie, szczęśliwym i wolnym, więc te wybory w najbliższą niedzielę są oczywiste - musimy kontynuować linię suwerenności, wolności i bezpieczeństwa Polski. Natomiast, jeżeli pani Angela Merkel, jeżeli Niemcy zaprosili migrantów do Europy, to bardzo proszę są bogatym krajem, olbrzymim, który powinien te problemy rozwiązać. Pierwszym rozwiązaniem powinno być wzmocnienie granic europejskich" - podkreślił minister Gliński.

W ubiegłą środę w Brukseli na posiedzeniu ambasadorów państw członkowskich przy UE przyjęto ostatni element paktu migracyjno-azylowego. Polska i Węgry były przeciw. Wstrzymały się od głosu Słowacja, Czechy i Austria. Chodzi o tzw. rozporządzenie kryzysowe. Decyzja otwiera drogę do rozpoczęcia negocjacji z Parlamentem Europejskim nad ostatecznym kształtem nowych przepisów. Także w środę, podczas sesji plenarnej PE w Strasburgu, odbywała się debata pt. "Potrzeba szybkiego przyjęcia pakietu w sprawie azylu i migracji".

W ubiegły piątek, w hiszpańskiej Grenadzie, premier Mateusz Morawiecki wziął udział w nieformalnym posiedzeniu Rady Europejskiej, którego jednym z tematów były proponowane rozwiązania dot. migracji na teren Unii Europejskiej. Dzień wcześniej, również w Grenadzie, szef polskiego rządu uczestniczył w szczycie Europejskiej Wspólnoty Politycznej.

Morawiecki po nieformalnym posiedzeniu RE przekazał, że podjął decyzję o zawetowaniu części dot. migracji i nie ma tego zapisu w konkluzji szczytu. Dodał, że przedstawił 5-punktowy plan walki z nielegalną imigracją poprzez m.in silną ochronę granic zewnętrznych, walkę z przemytnikami ludzi i odcięcie pomocy socjalnej dla nielegalnych emigrantów.