P. Gliński: planujemy budowę nowej siedziby Narodowego Muzeum Techniki i inwestycje w jego oddziale w Chlewiskach

Budowę nowej siedziby Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie i nowe inwestycje w jego oddziale w Chlewiskach zapowiedział w niedzielę minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas Święta Żelaza i Stali w Chlewiskach (Mazowieckie).

"Mamy dość szerokie plany, jeżeli chodzi o rozwój tego miejsca, a także o budowę głównej siedziby dla Narodowego Muzeum Techniki w Warszawie na błoniach Stadionu Narodowego. Myślę, że za kilka lat będziemy mogli wszystkich państwa zaprosić" - powiedział Gliński do uczestników XIX Święta Żelaza i Stali, odbywającego się w zabytkowej hucie żelaza w Chlewiskach.

Minister zauważył, że kilka lat temu Narodowe Muzeum Techniki znalazło się w trudnej sytuacji. "Kilka lat temu udało nam się, upadające niestety wtedy, Narodowe Muzeum Techniki uratować, spłacić długi i dzięki temu także to miejsce w Chlewiskach ma perspektywy rozwojowe i kolejne inwestycje już są przygotowywane" - powiedział Gliński.

"To jest właśnie pewien dowód na to, że można w dobry sposób organizować nasze życie społeczne, także rozwijać instytucje kultury" - podkreślił szef resortu kultury i dziedzictwa narodowego.

Gliński mówił o nowych inwestycjach, które prowadzi obecnie jego ministerstwo. "W tej chwili w Polsce realizujemy ponad 300 inwestycji w muzealnictwie, a największym muzeum, które budujemy i już 28 września będzie otwarte, jest Muzeum Historii Polski na warszawskiej Cytadeli" - powiedział minister.

Według niego rozwój i inwestycje nie omijają także takich miejsc jak oddział Narodowego Muzeum Techniki w Chlewiskach. "Tu jest jeszcze wiele do zrobienia i wiele rzeczy będzie realizowane" - zapowiedział.

Gliński podkreślił, że taka instytucja kultury, jak muzeum, która dba o polskie dziedzictwo, musi być w dobrym kontakcie ze społecznością lokalną. "Dlatego liczmy na dobrą współpracę z władzami lokalnymi; pan wójt już dziś się zobowiązał, że przedłuży dzierżawę tego miejsca o kolejne lata, a być może będzie można wykupić muzeum, tak żeby zabezpieczyć jego los na przyszłość, żeby można było inwestować w to piękne miejsce" - podsumował minister.

Zabytkowa Huta Żelaza w Chlewiskach to zespół wielkopiecowy wybudowany przez Francuskie Towarzystwo Metalurgiczne w latach 1882- 1892, w którego skład wchodzi wielki piec (produkował 13 ton surówki w ciągu doby), trzy prażarki rudy, wieża wyciągowa tzw. gichtociąg wodny oraz warsztat mechaniczny. Piec jako ostatni w Europie Środkowej tego rodzaju obiekt pracujący w oparciu o węgiel drzewny, działał aż do 1940 r., kiedy to produkcję wstrzymali Niemcy.

W oddziale Narodowego Muzeum Techniki w Chlewiskach czynne są także wystawy, m.in. najbardziej popularnych motocykli i samochodów w XX w. oraz ekspozycja maszyn do obróbki metalu.