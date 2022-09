P. Gliński: Polska Opera Królewska będzie miała nowy gmach

W niedalekiej odległości od Teatru Stanisławowskiego w Łazienkach Królewskich stanie nowy gmach Polskiej Opery Królewskiej - poinformował w czwartek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński. "Inwestycja się rozpędza" - dodał.

Wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński uczestniczy w spotkaniu prasowym z okazji 5-lecia Polskiej Opery Królewskiej.

"Chciałoby się, aby historia Polskiej Opery Królewskiej to była skrótowa historia polskiej kultury" - powiedział podczas konferencji szef MKiDN. Jak podkreślił, ta historia "pokazuje niebywałą odwagę i niestandardowość wszelkich decyzji". "Pokazuje, jak ważna jest przyjaźń, budowanie dobrego klimatu, znajdowanie wielu przyjaciół wokół. Pokazuje także, jak ważna jest aktywność i witalność, nieprzejmowanie się tym, że tak dotychczas czegoś nie było lub że czegoś nie można zrobić. Jak się okazuje, wszystko można zrobić" - podkreślił Gliński.

Zwrócił uwagę, że "mimo dwóch lat pandemii, mamy pięć lat działalności", wymienił, m.in. "580 wydarzeń, 25 samych premier operowych, 47 wydarzeń poza Warszawą oraz wyjazdy zagraniczne".

Prof. Gliński przypomniał postać nieżyjącego Ryszarda Peryta, który był pierwszym dyrektorem Polskiej Opery Królewskiej. "Ryszard Peryt był twórcą, który posługiwał się ideami, miał podejście misyjne do sztuki. Od razu opowiadał o tym wszystkim, co chciał wraz z zespołem realizować" - mówił szef MKiDN. Podkreślił, że obecny dyrektor Polskiej Opery Królewskiej Andrzej Klimczak, oraz jej zespół, tę pracę kontynuuje.

Zapowiedział także realizację nowej siedziby Polskiej Opery Królewskiej. "Łazienki pokazały pewne miejsce, które od razu mi się bardzo spodobało" - wyjaśnił. Dodał, że "to jest miejsce, które kiedyś było boiskiem sportowym, tam nie było Parku Łazienkowskiego". Zdaniem szefa MKiDN, jest to "doskonałe miejsce do tego, aby wybudować Polską Operę Królewską".

"W tej chwili jak czołgi przełamujemy kolejne bariery administracyjne, ta inwestycja się rozpędza" - powiedział wicepremier. Zapewnił, że "nie jest ona zagrożona". "W niedalekiej odległości od Teatru Stanisławowskiego będziemy mieli nowy gmach Polskiej Opery Królewskiej, który w sposób niestandardowy jest w tej chwili przygotowywany" - podkreślił minister kultury i dziedzictwa narodowego prof. Piotr Gliński.

