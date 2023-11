P. Gliński: poseł KO kłamie ws. "powyborczego skoku na kasę" w resorcie kultury

Poseł KO Michał Szczerba kłamie ws. "powyborczego skoku na kasę" w resorcie kultury, żadne środki nie zostały "rozdysponowane" 24 października - podkreślił w piątek minister kultury Piotr Gliński. Wyjaśnił, że ministerstwo, jak co roku, ogłosiło rutynowe nabory do programów, ich wyniki będą ogłoszone w przyszłym roku.

We wtorek posłowie KO Dariusz Joński i Michał Szczerba mówili podczas konferencji prasowej, że po wyborach ministerstwa i rządowe instytuty rozpoczęły cały szereg konkursów po to, by "dokonać ostatniego skoku na kasę". Wskazali m.in., że 24 października minister Gliński uruchomił nabór do programów ministra kultury dotyczących 2024 roku na kwotę 236 mln zł.

Gliński odniósł się do zarzutów we wpisie na X (dawniej Twitter). Podkreślił, że Michał Szczerba kłamie ws. "powyborczego skoku na kasę" w MKIDN. "Żadne środki nie zostały +rozdysponowane+ 24 października, a minister nie +uruchomił pieniędzy dla podległych mu instytucji+" - napisał szef MKiDN.

Dodał, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak co roku, ogłosiło rutynowe nabory do Programów Ministra, które zgodnie z regulaminem trwają do końca listopada, a ich wyniki są ogłaszane najwcześniej w pierwszym kwartale kolejnego roku.

Programy ministra kultury mają na celu dofinansowanie zadań o charakterze projektowym z wyłączeniem stałej działalności kulturalnej podmiotów. Skierowane są do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, instytucji filmowych, szkół i uczelni wyższych, jednostek samorządu terytorialnego, podmiotów gospodarczych, kościołów i związków wyznaniowych oraz ich osób prawnych. Osoby fizyczne nie są uprawnione do składania wniosków poza jednym programem - Ochrona zabytków.