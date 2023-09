P. Gliński: przeznaczamy w tym roku na ochronę zdrowia rekordowe sumy

Polskie państwo działa i dzięki uszczelnieniu budżetu, dzięki temu, że polskie państwo jest efektywne, możemy przeznaczać w tym roku na ochronę zdrowia rekordowe sumy - powiedział we wtorek minister kultury, "jedynka" PiS w Warszawie Piotr Gliński.

We wtorek w Ministerstwie Zdrowie odbył się briefing prasowy minister zdrowia Katarzyny Sójki i wiceministra Marcina Martyniaka, dotyczący rozbudowy warszawskich szpitali IPCZD oraz IMID ze środków Funduszu Medycznego na pediatrię. W wydarzeniu uczestniczyli również szef Kancelarii Prezydenta RP Grażyna Ignaczak-Bandych oraz minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński.

"Polskie państwo działa i dzięki uszczelnieniu budżetu, dzięki temu, że polskie państwo jest efektywne, możemy przeznaczać w tym roku na ochronę zdrowia zupełnie rekordowe sumy. Wzrost nakładów na ochronę zdrowia, przypomnijmy, nastąpił z poziomu 77 mld do 170 mld zł. To jest wielkie osiągnięcie nas wszystkich, ale trzeba powiedzieć, przede wszystkim sprawnego rządu, który uszczelniwszy budżet przeznacza te olbrzymie środki - 6,5 proc. dochodu na ochronę zdrowia i dzięki temu możemy realizować te projekty. One się same nie realizują. To jest ciężka praca" - podkreślił minister kultury, który jest "jedynką" na warszawskiej liście PiS w wyborach do Sejmu.

Zaznaczył, że "my wciąż odbudowujemy kadrę medyczną, wzrost lekarzy w Polsce w tej chwili jest już widoczny, mamy znacznie więcej kształcących się studentów na studiach medycznych, więc to są wszystko pozytywy".

Szef MKiDN ocenił, że "dla Warszawy to jest także wielkie wsparcie". Przypomniał, że "w ostatnim czasie z rządowych funduszy, ochrona zdrowia uzyskała w Warszawie 2 mld 700 mln zł w różnych projektach, więc to jest też wielki wysiłek i poprawa dostępności do ochrony zdrowia".

Mówiąc o wzroście nakładów na psychiatrię, psychologię i pediatrię powiedział, że to są "wzrosty 100 proc., jeżeli chodzi o możliwość dostarczania tej właśnie opieki dla dzieci, dla młodzieży, zwłaszcza po pandemii, wiemy, że występują wielkie potrzeby w tym obszarze". "Ale chciałbym zwrócić uwagę, że zarówno Ministerstwo Zdrowia, jak i Ministerstwo Edukacji, o 100 proc. podniosło nakłady na opiekę psychiatryczną i psychologiczną w szkołach" - dodał.

"To są miliardowe sumy, które są przeznaczane na te usługi" - podkreślił Gliński.

Podziękował za to, co Ministerstwo Zdrowia robi dla warszawskich szpitali. "Jako warszawiak i polityk, który Warszawą się zajmuję szczególnie, to są jednak sumy olbrzymie, 576 mln zł dla dwóch naszych priorytetowych Instytutów - Instytutu +Pomnik - Centrum Zdrowia Dziecka+ i Instytutu Matki i Dziecka. Dziękuję za inicjatywę i za realizację. Myślę, że warszawiacy tego potrzebują i doceniają, że staramy się bardzo intensywnie poprawiać dostępność służby zdrowia w naszym mieście" - ocenił.

