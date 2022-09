P. Gliński: rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki będą rozwijać swoje pasje i talenty

Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem doświadczonych i kompetentnych pedagogów będą rozwijać swoje pasje i talenty - zaznaczył wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński w liście na rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach artystycznych.

"Z początkiem września powracamy do codziennych spotkań w murach szkół artystycznych. Rozpoczyna się kolejny rok szkolny, w którym młodzi adepci sztuki pod okiem doświadczonych i kompetentnych pedagogów będą rozwijać swoje pasje i talenty. Wierzę, że każdy dzień będzie przybliżał ich do sukcesów, a nade wszystko do zdobycia wykształcenia artystycznego" - podkreślił w liście szef resortu kultury.

Jak zaznaczył, "nowy rok szkolny rozpoczynamy również z naszymi ukraińskimi przyjaciółmi". "Wojenna rzeczywistość, która potwornie doświadcza naród ukraiński i przeraża cały cywilizowany świat, wymaga od nas roztoczenia wielostronnej opieki nad uchodźcami" - wskazał. Gliński przypomniał, że "polskie prawo umożliwia ukraińskim uczniom podjęcie nauki w naszych szkołach artystycznych". "Zgodę na zatrudnienie mogą otrzymać także ukraińscy pedagodzy" - dodał. Zapewnił również, że "jak długo będzie konieczne, tak długo będziemy udzielali obywatelom Ukrainy niezbędnej pomocy i wsparcia".

Szef resortu kultury zaznaczył, że "dzisiejszy dzień jest szczególny dla uczniów i nauczycieli ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia". "Od dziś są to szkoły o czteroletnim cyklu kształcenia, równoważne w zakresie kształcenia ogólnego liceum ogólnokształcącemu. Wprowadzona zmiana zamyka etap kształtowania systemu szkolnictwa artystycznego" - wyjaśnił. Wyraził nadzieję, że "wprowadzenie klarownego schematu kształcenia w szkołach muzycznych realizujących kształcenie ogólne zostanie przyjęte przez środowisko szkolnictwa artystycznego z satysfakcją". "Przygotowujemy także zmiany w podstawach programowych wielu edukacyjnych zajęć artystycznych, aby uczynić kształcenie bardziej efektywnym i bliższym oczekiwaniom młodzieży. W tym kierunku zmierzają też zmiany w ramowych planach nauczania, które obecnie konsultujemy. Będziemy je wdrażać od początku kolejnego roku szkolnego" - poinformował Piotr Gliński.

Szef MKiDN przypomniał również, że w wielu szkołach artystycznych zakończył się etap termomodernizacji budynków. "Niezmiernie cieszy fakt, że z roku na rok poprawiają się warunki nauki. Otwierane są nowe sale koncertowe, a budynki szkolne podlegają gruntownej renowacji. Deklaruję, że nie będziemy ustawać w procesie modernizacji i poprawy bazy lokalowej szkolnictwa artystycznego także w tym roku szkolnym" - zaznaczył w liście.

"Życzę wszystkim Państwu, aby nadchodzący czas przyniósł nam jak najwięcej radości. Uczniom życzę wielu sukcesów i zadowolenia ze zdobywanych umiejętności. Rodzicom, nauczycielom i dyrektorom - satysfakcji z postawy swoich wychowanków i poczucia spełnienia w codziennych obowiązkach. Nam wszystkim - aby nowy rok szkolny utwierdził nas w przekonaniu o tym, że polskie szkolnictwo artystyczne jest odpowiednio zadbane i może się rozwijać" - podsumował.