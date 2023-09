P. Gliński: Toruń jest w czołówce tych, którzy niosą pamięć o Mikołaju Koperniku

Okrągła rocznica urodzin Mikołaja Kopernika jest bardzo ważna dla naszego dziedzictwa i dla współczesności; Toruń jest w czołówce tych, którzy niosą pamięć o Mikołaju Koperniku — podkreślił szef MKiDN Piotr Gliński, który uczestniczył w wernisażu wystawy "Misterium Słońca. Kopernik, syn renesansu".

Wystawa uświetnia obchody 550. rocznicy urodzin wybitnego astronoma, który urodził się w 1473 roku. Ekspozycja jest efektem współpracy toruńskiego muzeum z wieloma znaczącymi instytucjami kultury zarówno z Polski, jak i z Europy.

"To wielki zaszczyt być znowu w Toruniu i to w takich okolicznościach. Okrągła rocznica urodzin Mikołaja Kopernika to coś bardzo ważnego dla naszego dziedzictwa, ale także dla współczesności, bo to piękna postać - jedna z trzech, czterech najważniejszych Polaków i Polek, bo Maria Skłodowska-Curie w tym gronie też jest. Toruń jest w czołówce tych, którzy niosą pamięć o Koperniku" - mówił minister Gliński.

Wskazał, że przygotowanie takiej wystawy nie byłoby możliwe bez współpracy z wieloma instytucjami.

"Składając hołd Kopernikowi, chciałbym jednocześnie złożyć hołd polskim muzealnikom. To, co państwo robicie, a ja mam zaszczyt obserwować tę pracę i wspierać przez osiem lat, jest niebywale imponujące. Polskie instytucje pamięci, polskie muzea stoją na najwyższym poziomie światowym. To dobrze, że udało nam się zwiększyć wsparcie dla tych instytucji" - dodał Gliński.