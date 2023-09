P. Gliński: w polityce trzeba podejmować trudne wyzwania

W polityce trzeba podejmować trudne wyzwania - powiedział w poniedziałkowym wywiadzie dla "Polska. Metropolita Warszawska” szef MKiDN Piotr Gliński, odnosząc się do uwagi, że Warszawa nie jest bastionem PiS.

Minister Gliński, który jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w Warszawie ocenił, że jest to "zadanie polityczne, a jednocześnie wielki honor i wielkie wyzwanie".

"Naszym zadaniem w wyborach jest optymalizacja wyniku i zdobycie jak największej liczby mandatów i jak największej liczby głosów, nawet w najtrudniejszym okręgu. Warszawa jest dla Prawa i Sprawiedliwości wyzwaniem z punktu widzenia historii wyborczej. Ale ja chcę i będę przekonywał warszawiaków do naszej opcji" - wskazał.

"My jesteśmy skuteczni. My jesteśmy wiarygodni. My jesteśmy w stanie realizować wielkie inwestycje w tym mieście. My jesteśmy w stanie odkorkować Warszawę" - podkreślił.

Czy Polaków będzie stać na mieszkania? Zobacz najnowszą debatę