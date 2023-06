P. Gliński w rocznicę pierwszego transportu do Auschwitz: straszliwa czarna dziura w historii cywilizacji

Musimy o tym pamiętać, bo to straszliwa czarna dziura w historii cywilizacji - powiedział wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński, który w środę w Oświęcimiu złożył kwiaty pod tablicą upamiętniającą więźniów pierwszego transportu do obozu Auschwitz.

Tablica poświęcona więźniom pierwszego transportu znajduje się na budynku Małopolskiej Uczelni Państwowej im. rtm. W. Pileckiego. W piwnicach tego budynku Niemcy początkowo więzili deportowanych 14 czerwca Polaków. Obóz nie był jeszcze gotowy na ich przyjęcie.

"Musimy o tym pamiętać, bo to jest straszliwa czarna dziura w historii cywilizacji. I za te straszne tragedie niestety odpowiedzialna jest wspólnota narodowa niemiecka - to Niemcy ten los zgotowali przedstawicielom innych narodów" - mówił prof. Gliński.

Jak wskazał, w pierwszym transporcie do obozu trafili przede wszystkim więźniowie polityczni. "To były osoby zaangażowane w działalność podziemną, to byli kurierzy tatrzańscy. Większość z nich zginęła" - przypomniał wicepremier, zaznaczając, że tak "rozpoczęła się ta straszliwa, nieludzka historia w Auschwitz, a później także w Birkenau".

W imieniu prezydenta Andrzeja Dudy wieniec pod tablicą złożyła Zofia Romaszewska.

"To tu, w tych budynkach zaczęła się najbardziej mroczna odsłona historii ludzkości" - mówiła podczas uroczystości rektor Małopolskiej Uczelni Państwowej Sonia Grychtoł. "Uczelnia jest instytucją, której powierzono obowiązek pieczy nad trudną historią - a jednocześnie mającą za zadanie kształcić, wychowywać i kreować obywatelskie i dojrzałe postawy młodych ludzi. Nie wyrzekamy się historii, uznajemy ją za część własnej tożsamości i pielęgnujemy ją. Pamiętamy i przypominamy" - podkreśliła.

W środę w Oświęcimiu trwają odchody 83. rocznicy pierwszej deportacji Polaków do niemieckiego nazistowskiego obozu Auschwitz. 14 czerwca uznawany jest za dzień, w którym obóz zaczął funkcjonować.