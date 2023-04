P. Gliński: Wręczenie raportu o stratach poniesionych przez Polskę to jest zaproszenie do rozmowy

Wręczenie raportu o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej to jest zaproszenie do rozmowy. Niemcy prędzej czy później odpowiedzą, to nie jest obraźliwy gest - powiedział magazynowi "Polska" wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Jak informowało Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w 80. rocznicę wybuchu Powstania w getcie warszawskim Piotr Gliński wraz z prezydentem Niemiec Frankiem-Walterem Steinmeierem zwiedzili wystawę "Pamięć 1943" w warszawskiej Kordegardzie. W trakcie spotkania - jak przekazał resort - wicepremier przekazał prezydentowi Niemiec "Raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej 1939-1945".

Wicepremier relacjonował w rozmowie z gazetą, że gdy wizyta Steinmeiera w warszawskiej Kordegardzie dobiegała końca wręczył mu raport "z powodów dla niego jako ministra oczywistych, czyli jego odpowiedzialności za dziedzictwo kulturowe i narodowe, a także za kwestie związane z ogromnymi stratami, których nasze dziedzictwo i kultura doznały w czasie II wojny światowej". Dodał, że czuł się do tego zobowiązany także z racji przyjętej dzień wcześniej przez rząd uchwały w kwestii start wojennych.

Ocenił, że jego zdaniem reakcja państwa niemieckiego na polską notę dyplomatyczną była niewłaściwa. Minister dodał, że polski rząd będzie przypominał o sprawie odszkodowań stale - dopóki Niemcy "nie rozpoczną rozmów i nie zadośćuczynią Polsce za te straszne straty, jakich doznaliśmy od Niemców w czasie II wojny światowej".

Gliński, pytany o reakcję prezydenta Niemiec podkreślił, że "odniósł się do tej sytuacji dyplomatycznie" - przyjął raport i powiedział, że spodziewa się, że ta tematyka będzie także poruszona w rozmowie z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Niemcy prędzej czy później odpowiedzą. Muszą wiedzieć, że każdego dnia będą o to pytani, ponieważ tak jest w relacjach międzyludzkich, że one muszą się opierać na jakichś wspólnych wartościach. Jeżeli mamy wspólnie rozwiązywać problemy Europy i problemy ludzkości, to musimy to robić w oparciu o wspólne wartości europejskie. Wśród tych wartości jest także zamykanie niezapłaconych rachunków, w sensie dosłownym, ale także w sensie metaforycznym, bo pewne sprawy nie zostały zakończone" - powiedział wicepremier i minister kultury.

Według niego "nie ma żadnych formalnych podstaw, by Niemcy unikali tych rozmów", ani podstaw moralnych czy politycznych.