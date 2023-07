P. Hennig-Kloska: Polski 2050 nie interesują imigranckie hucpy premiera Morawieckiego

Polska 2050 nie weźmie udziału w czwartkowym spotkaniu ws. relokacji migrantów, gdyż jest ono bezprzedmiotowe; nie interesują nas imigranckie hucpy premiera Mateusza Morawieckiego - mówiła w czwartek szefowa koła parlamentarnego Polski 2050 Paulina Hennig-Kloska

Premier Mateusz Morawiecki zaprosił na czwartek na godz. 11 do KPRM przedstawicieli klubów i kół parlamentarnych na spotkanie ws. relokacji migrantów. "Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski" - oświadczył szef rządu. Obecność na spotkaniu potwierdzili przedstawiciele PiS, PSL oraz Konfederacji. Koalicja Obywatelska, Lewica i Polska 2050 poinformowały, że nie pojawią się na spotkaniu.

W czwartek podczas konferencji prasowej Hennig-Kloska zaznaczyła, że jej ugrupowanie negatywnie odpowiedziało na zaproszenie premiera, gdyż "szkoda czasu na bezprzedmiotowe spotkania". W jej ocenie regulacje, o których mowa, gwarantują Polsce zwolnienie z mechanizmu relokacji, wystarczy, że "rząd po wdrożeniu tego rozporządzenia złoży stosowny wniosek".

"Polska 2050 zawsze weźmie udział w każdej przedmiotowej dyskusji o tym, co zrobić, aby Polakom w Polsce żyło się lepiej, a państwo polskie lepiej wypełniało obowiązki względem obywateli, natomiast hucpy imigranckie Morawieckiego nas nie interesują" - powiedziała.

W środę Morawiecki podkreślił, że przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski, więc jasne stanowisko w tej sprawie powinny wyrazić wszystkie siły polityczne. "Dlatego zapraszam wszystkie kluby i koła parlamentarne na rozmowę" - napisał premier na Twitterze.

"Wierzę, że łączy nas Polska, że potrafimy mówić jednym głosem w Europie. Przymusowy mechanizm relokacji jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Polski. Wczoraj o karach finansowych z niego wynikających mówiła Komisarz Ylva Johansson" - dodał szef rządu.

30 czerwca po szczycie UE w Brukseli premier Morawiecki powiedział, że w razie próby przełamania konkluzji Rady Europejskiej z 2018 r. ws. relokacji, Polska jest gotowa przygotować pozew do TSUE. Wskazał, że Polska stoi na stanowisku, że jedyną obowiązującą regulacją jest właśnie to postanowienie Rady Europejskiej z roku 2018. Konkluzje unijnego szczytu z czerwca 2018 r. mówią, że migranci trafiający na terytorium UE mają być kierowani do ośrodków utworzonych w państwach członkowskich "wyłącznie na zasadzie dobrowolności", gdzie dochodziłoby do rozróżnienia między nielegalnymi migrantami, którzy musieliby opuścić UE, a tymi którzy potrzebują ochrony międzynarodowej. Konkluzje te mówią też, że "w kontekście tych ośrodków (…) relokacja i przesiedlenie będą miały charakter dobrowolny".

We wtorek unijna komisarz do spraw wewnętrznych Ylva Johansson odwiedziła włoską wyspę Lampedusę, gdzie podczas konferencji prasowej - odnosząc się do niedawnego szczytu UE w Brukseli - uznała, że "wielkim sukcesem" było to, że tylko dwa kraje, Polska i Węgry sprzeciwiły się przedstawionym propozycjom w sprawie relokacji migrantów.

"Propozycja przewiduje relokację, ale nie jest ona obowiązkowa. To, co jest obowiązkowe, to solidarność" - oświadczyła, cytowana przez Ansę. Jednocześnie sprecyzowała: Solidarność uczyniono obowiązkową na drodze legislacji. A zatem daje to Komisji nowe narzędzie. Jeśli jakieś państwo nie zaangażuje się w relokację musi płacić, nie tylko krajom, które są pod presją, ale także krajom trzecim. "Nauczyliśmy się, że wszystko to, co opiera się na dobrowolności jest trudne do osiągnięcia, ale to procesy długie i bezpieczne" - oceniła Johansson.