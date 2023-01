P. Jabłoński dla wPolityce.pl: decyzja Niemiec w sprawie Leopardów to też sukces polskiej dyplomacji

Myślę, że możemy być dumni z tego, że polska dyplomacja wspólnie z dyplomacją naszych sojuszników osiągnęła taki sukces - powiedział portalowi wPolityce.pl wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński, komentując zgodę Niemiec na wysłanie Ukrainie czołgów Leopard.

Wiceszef MSZ Paweł Jabłoński wypowiedział się w piątek dla portalu wPolityce.pl, w którym mówił m.in. o kulisach decyzji rządu Niemiec, który po wahaniach zdecydował się przekazać Ukrainie czołgi Leopard.

"W ostatnich tygodniach nasza praca była bardzo intensywna, zwłaszcza jeśli chodzi o przekonywanie Niemców do tego, żeby podjęły dobrą decyzję ws. przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Myślę, że możemy być dumni z tego, że polska dyplomacja wspólnie z dyplomacją naszych sojuszników osiągnęła taki sukces. W tę sprawę włączał się szereg państw, m.in. państwa bałtyckie, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Francja. Rozmów było sporo, niektóre są przekazane do wiadomości publicznej, jak np. rozmowa premiera Morawieckiego z prezydentem Macronem około półtora tygodnia temu, która była niezwykle istotna w tym kontekście. Prowadzone były też działania prezydenta i premiera podczas wizyty w Davos. Sporo było rozmów na najwyższym szczeblu, jak również na szczeblu dyplomatycznym, technicznym. Cała polska dyplomacja, która była w to zaangażowana, z sukcesem doprowadziła sprawę do końca. Oczywiście nie zrobiliśmy tego sami, tylko razem z naszymi sojusznikami" - mówił Jabłoński.

Komentował też fakt, że premier Mateusz Morawiecki na antenie kanadyjskiej telewizji CTV News poinformował, że Polska nie tylko przekaże Ukrainie 14 czołgów Leopard 2, ale jeszcze 60 kolejnych czołgów, spośród których 30 to PT-91 Twardy. "Strona ukraińska od dłuższego czasu zwraca się o to, by przekazywać jej jak największą możliwą ilość sprzętu. My w odpowiedzi na to jesteśmy gotowi, żeby taki sprzęt przekazać. To zatem efekt rozmów i naszej odpowiedzi na zapotrzebowania Ukrainy" - powiedział wiceszef MSZ.

Komentował również medialne informacje o tym, że państwa zachodnie, w tym Polska, mogą się zdecydować na przekazanie Ukrainie kolejnego zachodniego sprzętu, na przykład samolotów F-16. "Dalej będziemy wspierać Ukrainę, będziemy rozmawiać o tym też z innymi państwami. Szczegóły będą ujawniane opinii publicznej w odpowiednim czasie. Na ten moment skupiamy się na tym, by z sukcesem dostarczyć czołgi na Ukrainę i by pojawiały się kolejne deklaracje państw ws. przekazania czołgów" - zaznaczył Jabłoński.

Wiceminister Jabłoński skomentował także dla wPolityce.pl sondaż Social Changes, zgodnie z którym 61 proc. Polaków uważa, że Polska postąpiła słusznie przekazując Ukrainie czołgi i inny sprzęt wojskowy. 20 proc. jest przeciwnego zdania, a 19 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

"To bardzo dobrze, natomiast co do tych osób, które są nieprzekonane - my też to rozumiemy, ponieważ obawy w tej sprawie są naturalne. Natomiast trzeba jasno powiedzieć, że to, iż czołgi z polskich magazynów przekazywane są na rzecz państwa, które dzisiaj odpiera rosyjską agresję, odpędza Rosję jak najdalej również od granic Polski, to jest to proces, który poprawia także nasze bezpieczeństwo. Zatem każdy, komu zależy na bezpieczeństwie Polski, powinien dzisiaj wspierać ten proces" - powiedział.