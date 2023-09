P. Jabłoński o sprawie wiz: Platforma wymyśliła sobie aferę

Platforma Obywatelska wymyśliła sobie aferę i stara się wykreować to zupełnie z niczego - powiedział w poniedziałek wiceszef MSZ Paweł Jabłoński w Polskim Radiu 24, podkreślając, że MSZ podał dane dokładnie odpowiadające na pytania dotyczące wiz.

Jabłoński pytany w poniedziałek o doniesienia o nieprawidłowościach przy wydawaniu wiz, zaznaczył, że MSZ przedstawił dane w sprawie wiz. "Platforma wymyśliła sobie aferę i stara się wykreować to zupełnie z niczego" - ocenił.

"To, że kilkaset tysięcy turystów, biznesmenów, różnych ludzi przylatuje do Polski, a potem z nich wyjeżdża, to jest rzecz zupełnie normalna. To nie są żadni imigranci. Gdyby ci imigranci w Polsce byli, to byśmy ich widzieli na ulicach" - zaznaczył wiceszef MSZ.

"Kłamstwo, kłamstwo, po trzykroć kłamstwo. Manipulacja, próba wygrania wyborów i założenia maski partii przeciwnej migracji. Chociaż przecież dobrze wiemy, że oni od razu by się zgodzili na wszystko, co narzuci Unia Europejska. To, co jest na Lampedusie, to mielibyśmy też w Polsce" - wskazywał Jabłoński.

Jak mówił, "opozycja opowiada o kilkuset tysiącach imigrantów, migrantów ekonomicznych". "Panowie (Dariusz) Joński, (Michał) Szczerba takie rzeczy opowiadali, że kilkaset tysięcy migrantów do Polski trafiło" - wskazywał Jabłoński.

Zwrócił uwagę, że wśród wiz oprócz wiz pracowniczych, wydawane są także wizy turystyczne, wizy studenckie oraz wizy czasowe. "Wiz pracowniczych - jak mogliśmy słuchać tych opowieści, że na przykład w Nigerii stoją jakieś potężne kolejki do Polskiej ambasady - Polska wydała w poprzednim roku 46 wiz pracowniczych. Nie 46 tys., tylko 46 sztuk" - zaznaczył Jabłoński. Dodał także, że "łącznie tych wiz wydano niewiele ponad tysiąc, czyli średnio tam wychodzi po kilkanaście na tydzień". "To jest rzeczywista skala" - zaznaczył.

W piątek Prokuratura Krajowa poinformowała, że śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wydawaniu wiz dotyczy 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania. "W śledztwie Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, dotyczącym nieprawidłowości przy wydawaniu wiz, chodzi dokładnie o 268 uwzględnionych wniosków o przyspieszenie wydania wizy" - komunikat tej treści opublikowała w piątek wieczorem Prokuratura Krajowa na portalu X (d. Twitter). Prokuratura Krajowa zaapelowała również "o niepowielanie nieprawdziwych informacji o skali tego procederu".

Ministerstwo Spraw Zagranicznych w swoim komunikacie, dotyczącym wydawania wiz cudzoziemcom, przekazało w piątek wieczorem szczegółowe dane statystyczne. Resort podał, że w ciągu ostatnich 30 miesięcy MSZ wydało cudzoziemcom ponad 1 mln 950 tys. wiz pozwalających na pobyt w krajach Shengen i ponad 1 mln 782 tys. wiz krajowych (pozwalających na przebywanie jedynie w Polsce). Obywatelom Białorusi wydano takich wiz odpowiednio ponad 586 tys. i ponad 534 tys., natomiast obywatele Ukrainy w tym czasie otrzymali ponad 990 tys. i ponad 988 tys. takich dokumentów. Pozostałych niemal 375 tys. wiz Schengen i ponad 259 tys. wiz krajowych wydano obywatelom innych krajów.

Ministerstwo Spraw Zagranicznych oświadczyło, iż "nie jest prawdą, że osoby aplikujące o wizę otrzymywały ją bez jakiegokolwiek sprawdzenia". "Poziom wydawanych decyzji o odmowie wydania wiz jest bardzo zróżnicowany. W skrajnych przypadkach wynosić może nawet 90 proc. wszystkich złożonych wniosków dla danego celu. Dla przykładu wśród złożonych wniosków w 2022 r. na wydanie wiz do pracy odmowę uzyskało: 90 proc. Irakijczyków, Nigeryjczyków, natomiast poziom odmów dla obywateli Tadżykistanu, Pakistanu, Algierii, Tunezji i Syrii był na poziomie ok. 80 proc. W przypadku obywateli Uzbekistanu i Bangladeszu - na poziomie pow. 50 proc" - napisało MSZ.

Jak przekazano, szczegółowe dane dotyczące procesu wizowego dostępne są w oświadczeniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji dostępnym na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/oswiadczenie-msz-w-sprawie-nieprawdziwych-informacji-dotyczacych-procesu-wizowego.