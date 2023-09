P. Jabłoński: to, co dzieje się na Lampedusie, jest efektem fatalnej polityki UE

To, co dzieje się na Lampedusie, jest efektem fatalnej polityki Unii Europejskiej, a jedyną odpowiedzią jest wzmocnienie granic oraz odesłanie ludzi do krajów, z których nielegalnie przypłynęli - powiedział w poniedziałek w Polskim Radiu 24 wiceszef MSZ Paweł Jabłoński.

Wiceminister spraw zagranicznych zaznaczył, że unijne rozporządzenie o przymusowej relokacji migrantów nie weszło jeszcze w życie, bo zostało przez nasz kraj zablokowane.

"Unia Europejska ogłaszając takie zamiary, że będzie przyjmować kilkadziesiąt, kilkaset tysięcy migrantów, wysłała przemytnikom ludzi sygnał: przysyłajcie jak najwięcej, bo się i tak, i tak Europa ugnie" - powiedział.

Jego zdaniem tak właśnie został odczytany ten sygnał. Dodał także, że "przemytnicy nie patrzą na to, ile jest liczb w rozporządzeniu". "To co dzisiaj jest na Lampedusie, to jest efekt tej fatalnej polityki Unii Europejskiej, do której oni postanowili kilka miesięcy temu wrócić" - zaznaczył Jabłoński.

Dodał, że bardzo dobrze, że przewodnicząca KE pojechała na Lampedusę, "żeby zobaczyć na własne oczy efekty swojej polityki". Zaznaczył, że żadne odsyłanie tych ludzi po innych krajach tego problemu nie rozwiąże, tylko go jeszcze pogłębi".

"Jedyną odpowiedzią jest wzmocnienie granic, odesłanie tych ludzi do kraju, z którego nielegalnie przypłynęli i wzmocnienie tej kontroli na wszystkie możliwe sposoby. Inaczej zostaniemy zalani tą falą na jeszcze większą skalę" - podkreślił Jabłoński.

Na włoską wyspę Lampedusa, położoną pomiędzy Maltą i wybrzeżem Tunezji, dotarło w ostatnich dniach drogą morską prawie 8 tys. migrantów z krajów afrykańskich. Dla Włoch rok 2023 będzie prawdopodobnie rokiem największej liczby migrantów przybywających drogą morską od 2017 roku. Od początku roku przypłynęło ich ok. 120 tys. w porównaniu z 64 529 w tym samym okresie 2022 roku i 41 188 w 2021 roku.

W niedzielę szefowa KE Ursula von der Leyen przyleciała ma Lampedusę, aby szukać rozwiązań dla sytuacji kryzysowej w związku z napływem imigrantów z Afryki. Szefowa KE zapowiedziała, że przygotowany zostanie 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch. "Musimy ustalić kryterium tego, kogo będziemy przyjmować. Wkrótce przygotujemy 10-punktowy plan działania dotyczący wsparcia Włoch" - dodała von der Leyen.