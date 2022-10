P. Kaleta o atakach na Kijów: Putin jest nieprzewidywalny, przyjmuje taktykę działania wyniszczającego

Prezydent Rosji Władimir Putin przeprowadzając ataki na infrastrukturę cywilną Ukrainy przyjmuje taktykę działania punktowego, wyniszczającego; Putin jest nieprzewidywalny i niezwykle zdeterminowany - ocenił w poniedziałek w Studiu PAP wiceszef sejmowej Komisji Obrony Narodowej Piotr Kaleta (PiS).

Jak poinformowały władze Kijowa, miasto nad ranem zostało zaatakowane przez wojska rosyjskie przy użyciu irańskich dronów. Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował, że uszkodzony został dom mieszkalny w śródmieściu, zginęła co najmniej jedna osoba. To kolejne rosyjskie ataki na cele cywilne. W poprzedni poniedziałek stolica Ukrainy była obiektem rosyjskiego ataku rakietowego, w wyniku którego pociski spadły m.in. w centrum miasta. W stolicy zginęło pięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych.

Wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł PiS Piotr Kaleta w poniedziałek w rozmowie z PAP.PL pytany o cel kolejnych ataków na infrastrukturę cywilną ocenił, że prezydent Rosji Władimir Putin "przyjmuje taktykę działania punktowego, wyniszczającego". "On jest nieprzewidywalny" - podkreślił.

"Putin nie ma się gdzie cofnąć, nie odniósł żadnego sukcesu. On w tej chwili widząc, że traci swój potencjał konwencjonalny, musi po prostu dać coś swojemu społeczeństwu czy swoim oligarchom. Ataki na cele cywilne mają na celu pokazanie, że Putin nie żartuje, że jest już niezwykle zdeterminowany" - powiedział poseł PiS.

Zdaniem Kalety, nieudana rosyjska mobilizacja pokazała Putinowi, że jego potencjał ludzki "powoli się wyczerpuje", przez co traci on argumenty do prowadzenia wojny.

Poseł PiS ocenił też, że trzeba realnie brać pod uwagę możliwość dołączenia Białorusi do wojny, skąd może "pójść kolejne natarcie na Ukrainę". Dodał, że już teraz - według informacji gubernatora obwodu mikołajewskiego Witalija Kima - irańskie drony kamikadze atakujące cele cywilne na Ukrainie wystrzelono z Białorusi. Kaleta podkreślił, że jeżeli Białoruś oficjalnie dołączyłaby do wojny po stronie Rosji, to "należy zdać sobie sprawę, że nasza granica z Sowietami się powiększyła poprzez właśnie granice z Białorusią".

Mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko poinformował w poniedziałek rano, że Kijów został zaatakowany przez Rosjan przy użyciu dronów. Władze potwierdziły cztery uderzenia. Osiemnaście osób zostało uratowanych z budynku mieszkalnego w Kijowie, spod gruzów wydobyto ciało kobiety. Wciąż trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Wcześniej media informowały o krążących na niebie dronach kamikadze. Kliczko opublikował na Twitterze zdjęcia szczątków jednej z maszyn.

Po atakach rzecznik irańskiego MSZ Naser Kanaani oświadczył, że "Iran nie przekazał Rosji dronów, które są używane w trakcie inwazji na Ukrainę". Podkreślił, że Iran nie dostarczył broni żadnemu z krajów będących stronami konfliktu a informacje o tym "są upolitycznione i krążą wśród Zachodnich źródeł".

Rozpoczęta rosyjską agresją wojna na Ukrainie trwa od 24 lutego br.

Cała rozmowa jest pod adresem: https://www.pap.pl/aktualnosci/news,1454721,gosc-studia-pap-piotr-kaleta.html.