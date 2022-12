P.Kaleta (PiS): powołanie państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich jest absolutną koniecznością

Powołanie państwowej komisji ds. badania wpływów rosyjskich jest absolutną koniecznością; klub PiS popiera projekt w tej sprawie - powiedział we wtorek w Sejmie poseł PiS Piotr Kaleta. Według niego "oczyszczenie naszego kraju z agentów i różnego rodzaju maści kreatur" to zadanie oczywiste.

Sejm we wtorek rozpoczął pierwsze czytanie projektu ustawy, autorstwa PiS, o powołaniu państwowej komisji, która miałaby badać wpływy rosyjskie na bezpieczeństwo wewnętrzne Polski w latach 2007-2022.

Piotr Kaleta w imieniu klubu PiS podkreślił, że jego klub w pełni popiera projekt. "Powołanie państwowej komisji ds. badania wpływów Sowietów na bezpieczeństwo wewnętrzne naszej ojczyzny jest absolutną koniecznością. Oczyszczenie naszego kraju z agentów i różnego rodzaju maści kreatur to, wydaje mi się, zadanie, które jest oczywiste i które nie powinno budzić jakichkolwiek wątpliwości" - przekonywał. Jak mówił, chodzi o to, by "te chwasty, które działają na niekorzyść naszej ojczyzny, skutecznie powyrywać".

"Wydarzenia, które rozpoczęły atak Sowietów na Ukrainę z dnia 24 lutego, pokazały, że świat i ludzkość nie wyciągnęły lekcji z II wojny światowej. (...) Te wydarzenia, które na Ukrainie cały czas trwają, pokazują, że nasz wschodni sąsiad nie cofnie się przed niczym, by zniewolić narody, mordować, palić. (...) Dlatego tak ważne jest stawić czoła terroryzmowi, ale także wyłapać tych wszystkich, którzy chociażby w minimalny sposób ten terroryzm wspierają czy wspierali" - podkreślił polityk PiS.

Zdaniem Kalety, komisja powinna "w bardzo szybkim tempie zabrać się do pracy", musi stawiać pytania i szukać odpowiedzi. "Dlaczego podpisany został tak bardzo niekorzystny kontrakt gazowy przez wicepremiera (Waldemara) Pawlaka. Dlaczego za rządów naszych poprzedników torpedowano plany budowy rurociągu norweskiego? Dlaczego zostały zatrzymane budowy nowoczesnych bloków węglowych o bardzo niskiej emisyjności" - pytał.

"Jednocześnie wstrzymane zostały inwestycje w nowe ściany wydobywcze, co groziło całkowitym krachem energetycznym. Dlaczego za czasów rządów PSL i PO zostały zlikwidowane: (...) 14. suwalski Pułk Artylerii Przeciwlotniczej, 1. Warszawska Dywizja Zmechanizowana w Legionowie, 3. Brygada Zmechanizowana w Lublinie czy 1. Siedlecki Batalion Rozpoznawczy" - wyliczał Kaleta.

"Teraz (...) kilka cytatów: +z własnej nieprzymuszonej woli zaoferowaliśmy Rosji możliwość wglądu z monitoring przemysłowy i stały dostęp do terenu tworzonej tarczy antyrakietowej+, +Rosja nie stanowi żadnego zagrożenia militarnego+. Ktoś powiedział, że +PiS powinno włączyć się w projekt Nord Stream 2, a sprzeciwienie się rosyjskiej inwestycji to frajerstwo+" - kontynuował.

"Dlaczego wreszcie - po katastrofie smoleńskiej - bezwarunkowo oddano śledztwo Rosjanom, a polskiej komisji nie wspomagano nawet chociażby tłumaczem? Pytań jest wiele" - oświadczył Kaleta.

PiS 1 grudnia złożył projekt ustawy o Państwowej Komisji ds. badania wpływów rosyjskich na bezpieczeństwo wewnętrzne RP w latach 2007-2022. Jak informowano, że organ ten będzie funkcjonował na zasadach podobnych do funkcjonowania komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji warszawskiej. Komisja ma się składać z 9 członków powoływanych i odwoływanych przez Sejm, a na jej czele ma stanąć przewodniczący wybierany spośród członków komisji. Kluby poselskie miałyby przedstawić kandydatów do komisji w ciągu dwóch tygodni od wejścia przepisów w życie.

Komisja ma analizować m.in. czynności urzędowe, tworzenie, powielanie, udostępnianie informacji osobom trzecim; wpływanie na treść decyzji administracyjnych; wydawanie szkodliwych decyzji; składanie oświadczeń woli w imieniu organu władzy publicznej lub spółki; zawieranie umów czy dysponowanie środkami publicznymi lub spółki.