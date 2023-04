P. Kowal (KO): składam wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ o zadaniach polskiej polityki zagranicznej

Rząd PiS nie prowadzi dzisiaj polityki na miarę aspiracji Polaków; jego największą porażką jest polityka europejska, dlatego składam wniosek o odrzucenie informacji szefa MSZ o polskiej polityce zagranicznej - powiedział w Sejmie Paweł Kowal (KO) podczas debaty nad informacją szefa MSZ.

Szef MSZ Zbigniew Rau w czwartek, w Sejmie przedstawił informację o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2023 roku. W debacie po wystąpieniu ministra Kowal podkreślił, że Polacy dzisiaj zadają pytanie, jak świat będzie wyglądał po zakończeniu wojny w Ukrainie. Dodał, że premier Mateusz Morawiecki mówi, że Polska jest hubem, czyli centrum logistycznym.

"Jako posłanki i posłowie KO, jako polscy politycy chcemy dzisiaj powiedzieć Polakom, że nasza ambicja to nie jest być hubem, tylko być równorzędnym partnerem w budowie tego nowego świata" - oświadczył Kowal. Jego zdaniem, już powinien być projekt nowego traktatu o relacjach z Ukrainą, a jego częścią powinien być plan szybkiego wejścia Ukrainy do NATO i UE. Zdaniem Kowala, dokument powinien również uwzględniać ścisłą współpracę gospodarczą i kwestię tranzytu towarów.

Poseł zarzucał w tym kontekście rządowi, że nie poradził sobie z kwestią importu zboża z Ukrainy. "Chcemy, żeby Polska zagrała na miarę, a nawet powyżej dzisiejszych możliwości i wiemy, że ta szansa jest teraz i że nasz kraj nie może jej zmarnować" - mówił Kowal.

Zarzucił rządowi PiS, że robi "za mało i zbyt powoli". Wskazał, że Polska już potrzebuje "nowej, realnej inicjatywy" ws. odbudowy Ukrainy uwzględniającej interesy polskich firm i samorządów.

Kowal krytykował też rząd PiS za prowadzenie rozmów, w przeddzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę, z "aliantami Kremla", czyli z eurosceptycznymi politykami z Węgier, Francji czy Włoch. "Było to w imię niechęci do UE" - zauważył poseł KO. Dodał, że rząd prowadzi "politykę od ściany do ściany"; podkreślał, że miejsce Polski jest na Zachodzie.

"Nie będziemy przyłączać się do żadnych krzyków na partnerów w UE, trzeba ich zmieniać, trzeba perswadować, trzeba używać dyplomacji ze względu na polskie bezpieczeństwo" - podkreślił Kowal.

Jego zdaniem, trzeba też zaproponować nowe rozwiązania w polityce energetycznej. "Trzeba znaleźć sposób, by naprawdę zabrzmiało +nigdy więcej Nord Stream+" - mówił Kowal.

"Polityka europejska to jest największa porażka tego rządu" - ocenił poseł. Zarzucił szefowi MSZ, że w wystąpieniu nie powiedział o KPO, które może wpłynąć na los polskich szpitali i modernizację Polski. "To opowiadanie o złej Unii jest wbrew polskim interesom" - dodał Kowal zarzucając rządowi krytyczne wypowiedzi nt. UE.

"Jesteśmy za tym, żeby wykorzystać zmianę, która dzieje się na naszych oczach, by stała się polską szansą. Jesteśmy za tym, by zagrać na miarę aspiracji Polaków. Takiej polityki dzisiaj rząd nie prowadzi, dlatego składam wniosek o odrzucenie informacji o polityce zagranicznej" - oświadczył Kowal.

Zarzucał także rządowi, że zniszczona została służba zagraniczna. Kowal pytał też Raua, dlaczego nie przychodzi regularnie do Sejmu i nie rozmawia z posłami.