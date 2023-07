P. Kukiz: czekam na podpisanie przez prezes PiS umowy z postulatami Kukiz15

Czekam na podpisanie przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego umowy z postulatami Kukiz15 – powiedział w środę w Radiu Wrocław lider Kukiz15 Paweł Kukiz. Dodał, że dopóki się to nie stanie, nie może powiedzieć czy będzie startował w wyborach do Sejmu.

Kukiz pytany w środę w Radiu Wrocław o rozmowy z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskie powiedział, że są one "na tym samym etapie, na jakim były kilka miesięcy temu". "Cały czas czekam na podpisanie przez pana prezesa umowy z postulatami Kukiz15, na które pan prezes werbalnie oczywiście wyraża zgodę. Te postulaty mu, że tak powiem, no odpowiadają, natomiast nie mam tego na piśmie. Ja deklarowałem, że dopóki nie będę miał na piśmie, nie mogę powiedzieć o tym, że będę w ogóle startował do Sejmu" - powiedział Kukiz.

Dodał, że zastanawia się też, czy nie zdecydować się na start w wyborach do Senatu. "Zobaczymy. Nie wiem" - powiedział.

Lider Kukiz15 pytany o jego priorytety programowe wskazał na "odpartyjnienie ordynacji wyborczej", co oznacza - jak mówił - "odpowiedzialność posła przed obywatelem, a nie przed szefem partii". "Obniżenie progów frekwencyjnych przy referendach oraz odpartyjnienie i odsitowienie sądownictwa. To są trzy priorytety" - mówił.