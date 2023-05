P. Kukiz: decyzja sądu ws. partii KUKIZ15 się nie uprawomocniła, więc nie można założyć konta i rozliczać się z wpłat

Decyzja sądu ws. partii KUKIZ15 się nie uprawomocniła, więc nie można założyć konta i rozliczać się z wpłat - powiedział w środę PAP Paweł Kukiz, odnosząc się do wtorkowej publikacji "Rzeczpospolitej".

Jak napisała we wtorek "Rzeczpospolita", kolejne partie Pawła Kukiza ignorują obowiązki, które wprowadził on sam, nazywając je "batem na kombinatorów". Dziennik przypomina, że tzw. ustawę antykorupcyjną przygotowaną przez środowisko Kukiza udało się uchwalić dzięki współpracy programowej z PiS, a polityk w jednym z wpisów przyjęte rozwiązania nazwał "konkretnym batem na łapowników i kombinatorów".

"Okazuje się, że do +bata na kombinatorów+ nie stosuje się jego własne ugrupowanie. Chodzi o to, że nowe prawo wprowadziło też (w lipcu 2022 r. - PAP) obowiązek publikowania przez partie rejestrów umów oraz wpłat powyżej 10 tys. zł. I partia Kukiza tego nie robi, należąc do absolutnej mniejszości. Spośród 24 partii mających reprezentację w Sejmie rejestrów nie prowadzą trzy: Centrum dla Polski Ireneusza Rasia, Dobry Ruch Pawła Szramki i właśnie KUKIZ15" - pisze dziennik.

W rozmowie z PAP Kukiz odniósł się do publikacji "Rzeczpospolitej". "Decyzja sądu w sprawie rejestracji partii się jeszcze nie uprawomocniła. Partia jest formalnie zarejestrowana, ale nadal trwa okres, gdzie można zgłaszać swoje uwagi, a w związku z tym nie można założyć konta, bo dopóki decyzja się nie uprawomocni, nie można podejmować żadnych działań" - powiedział. "Ta partia formalnie nie może się z niczego rozliczać, bo nikt nie może nic wpłacać, bo nie ma numeru konta" - dodał.

Kukiz wystąpił do "Rz" z prośbą o sprostowanie informacji. "Jeżeli tego +Rzeczpospolita+ nie zrobi, to wystąpię na drogę prawną" - zapowiedział polityk. Podkreślił przy tym, że choć w publikacji jest głównym oskarżonym, to nie jest nawet członkiem partii.

"Rz" napisała, że ugrupowanie KUKIZ15 (z nazwą wielkimi literami, bez apostrofu), 19 kwietnia zarejestrował sąd. "Formalnie we władzach nie ma Kukiza, ale jest nieformalnym liderem i ma zostać prezesem honorowym. Partia nie tylko nie prowadzi rejestrów umów i wpłat, lecz nawet nie ma biuletynu informacji publicznej" - napisał dziennik. Przypomniał, że wcześniejsze ugrupowanie polityka "nazywało się K'15, zostało zarejestrowane w 2020 roku, a jego przewodniczącym był Paweł Kukiz. 11 stycznia sąd wykreślił je z ewidencji na wniosek Państwowej Komisji Wyborczej z powodu niezłożenia w terminie sprawozdania finansowego".

Obowiązek publikowania rejestrów umów i wpłat wszedł w życie w lipcu 2022 roku. Zgodnie z "ustawą antykorupcyjną" partie polityczne mają obowiązek prowadzenia i aktualizacji rejestrów wpłat, które będą umieszczane w BIP, a także obowiązek prowadzenia rejestru zawieranych umów, również udostępnianego w BIP.