P. Kukiz: Idę z PiS po rzecz dziejową i słuszną sprawę; liczę, że wygramy wybory

Idę z PiS po rzecz dziejową i słuszną sprawę. Liczę, na to, że wygramy te wybory – powiedział PAP poseł Paweł Kukiz. Polityk na konferencji programowej Prawa i Sprawiedliwości zaprezentował swoje postulaty, które wpisano do programu Zjednoczonej Prawicy, to m.in. zmiany w ordynacji wyborczej.

W sobotę w Końskich (Świętokrzyskie) odbyła się konferencja programowa Prawa i Sprawiedliwości z udziałem m.in. prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego; podczas spotkania lider PiS przedstawił postulaty partii, w tym m.in. wprowadzenie emerytur stażowych.

O propozycjach programowych mówił również poseł Paweł Kukiz, który poinformował, że startuje z list PiS, ponieważ to jedyna partia, która wpisała do swojego programu jego postulaty wyborcze: wprowadzenie sędziów pokoju, zmiany w ordynacji wyborczej, dzień referendalny w samorządach, zniesienie immunitetów posłom i senatorom.

"Najważniejszym postulatem jest zmiana ordynacji wyborczej z ordynacji partyjnej na model mieszany, gdzie 230 posłów będzie wybieranych w jednomandatowych okręgach wyborczych i 230 z list partyjnych" - powiedział PAP Kukiz. "To ma kolosalne znaczenie, ponieważ każdy obywatel otrzymuje indywidualne prawo startowania do Sejmu" - zaznaczył poseł.

Dodał, że obecnie, aby dostać się do Sejmu, jako kandydat bezpartyjny konieczne jest utworzenie komitetów w 21 okręgach wyborczych. "To w praktyce wyklucza dostanie się do Sejmu jako kandydat bezpartyjny".

Jego zdaniem, dzięki tym zmianom, partie polityczne przestaną być organizacjami "o strukturze wojskowej i hierarchicznej, gdzie partyjny wódz wskazuje, kto ma się pojawić na listach".

Polityk dodał, że "idzie z PiS po rzecz dziejową i słuszną sprawę". "Mam ten komfort, że wszystkie opcje polityczne, łącznie z Platformą Obywatelską, mogły za te postulaty +kupić Kukiza+, ale nie chciały. PSL nie wywiązał się ze swoich zobowiązań" - zaznaczył.

"Dlatego jestem, gdzie jestem. Liczę na to, że wygramy te wybory i te postulaty wprowadzimy, a wtedy będę mógł sobie spokojnie pójść do domu" - dodał.

Paweł Kukiz jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w Opolu.