P. Kukiz: interesuje mnie odpartyjnienie państwa, ale paradoksalnie, by to zrobić trzeba mieć partię

Paweł Kukiz powiedział PAP, że interesuje go odpartyjnienie państwa, ale paradoksalnie, by do tego doprowadzić trzeba mieć partię, bo to narzędzie, które ułatwia funkcjonowanie w polityce i daje środki na działanie, jakich nie mają np. ruchy obywatelskie.

We wtorek "Rzeczpospolita" pisała, że Paweł Kukiz, lider Kukiz'15, formalnie rejestruje nowe ugrupowanie polityczne.

Kukiz powiedział PAP, że "działacze nie dopilnowali jakiegoś rozliczenia finansowego w kwocie 30 złotych i po prostu w każdej chwili" jego obecna partia "może być wykreślona z rejestru".

"I obawiam się, że mogłoby to nastąpić na przykład tuż przed wyborami, kiedy nie ma już czasu na utworzenie kolejnej partii" - zaznaczył. Wtedy - dodał - "z automatu jest się pozbawionym między innymi subwencji i paru innych istotnych udogodnień, które mają tylko partie, natomiast ruchy obywatelskie, czy poszczególny jakiś niezależny poseł, ich nie posiada".

Kukiz powiedział, że to działacze jego ugrupowania chcieli zarejestrowania nowej partii. "I ja wyraziłem na to zgodę. Sama partia jako partia może mnie interesować jako narzędzie, które ułatwia funkcjonowanie w polityce, natomiast jako cel sam w sobie, by ją rozbudowywać, by robić z tego jakiś moloch i dążyć do objęcia władzy, to mnie zupełnie nie interesuje, bo nigdy nie interesowało mnie obejmowanie władzy" - powiedział.

Zaznaczył, że interesują go tylko takie zmiany w polityce, które "odpartyjnią państwo". "Ale, żeby to zrobić trzeba mieć partię polityczną, bo jeżeli nie ma się partii politycznej, to nie ma się subwencji partyjnych, to nie ma się pieniędzy, a bez pieniędzy to wiadomo co można zrobić" - stwierdził Kukiz.

"Rzeczpospolita" napisała, że nowa partia polityczna, którą tworzy środowisko skupione wobec Pawła Kukiza nazywać się będzie Kukiz'15. "Przygotowujemy wniosek o rejestrację. Z całej Polski spływają już listy z podpisami i planujemy, że podczas najbliższego posiedzenia Sejmu, gdy do Warszawy przyjadą nasi działacze, podejmiemy uchwałę o rejestracji partii politycznej" - powiedział gazecie poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.

"Rz" przypomniała, że to druga partia Kukiza - pierwszą, o nazwie K'15, warszawski Sąd Okręgowy zarejestrował w połowie 2020 r. Utworzenie nowej partii - napisała gazeta - "to efekt problemów, które w czerwcu ubiegłego roku nagłośniła +Rzeczpospolita+" podając, że "partia K'15 nie złożyła w terminie sprawozdania finansowego za 2021 r., w związku z czym zostanie wykreślona z rejestru".