P.Kukiz: jeśli przed głosowaniem wniosku o odwołanie Ziobry uchwalona zostanie ustawa o sędziach pokoju - wracam do umowy z PiS

Lider Kukiz'15 Paweł Kukiz zapowiedział w czwartek, że jeśli przed głosowaniem wniosku o wotum nieufności wobec szef MS Zbigniewa Ziobry uchwalona zostanie ustawa o sędziach pokoju, wówczas on wróci do umowy z PiS. Dodał, że do czasu uchwalenia tej ustawy nie ma mowy o współpracy z PiS.

Kukiz zapytany w czwartek w Radiu Plus, czy w sprawie w sprawie odwołania Ziobry będzie głosował razem z opozycją zaznaczył, że do czasu uchwalenia ustawy o sędziach pokoju nie będzie głosował z Prawem i Sprawiedliwością.

"Ale jeśli Prawo i Sprawiedliwość przed wotum nieufności dla Zbigniewa Ziobry uchwali sędziów pokoju, wówczas siłą rzeczy wracam do umowy z PiS" - powiedział.

Jedocześnie wyraził wątpliwości, czy są szanse, że przed tym głosowaniem uda się uchwalić ustawę o sędziach pokoju. "Do czasu uchwalenia sędziów pokoju nie ma mowy o żadnej współpracy z Prawem i Sprawiedliwością" - powiedział Kukiz.

W połowie listopada kluby KO i Lewicy oraz koło Polska 2050 złożyły w Sejmie kolejny wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec ministra sprawiedliwości i szefa Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry. W środę rano rzecznik PiS Rafał Bochenek informował, że wniosek ten najprawdopodobniej będzie rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Sejmu.

Sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski w środę w Studiu PAP powiedział, że przy głosowaniu nad wotum nieufności wobec Ziobry będzie zachowana dyscyplina partyjna. "Nie wyobrażam sobie, aby było inaczej" - stwierdził.

Zgodnie z konstytucją Sejm wyraża członkom Rady Ministrów wotum nieufności większością ustawowej liczby posłów (231). Klub PiS liczy obecnie 228 osób. Razem z PiS głosuje m.in. poseł niezrzeszony Łukasz Mejza, a także często członkowie liczącego trzy osoby koła Polskie Sprawy, które z partią rządzącą podpisało porozumienie.

Wprowadzenie instytucji sędziów pokoju jest jedną ze sztandarowych propozycji programowych Kukiz'15. Paweł Kukiz od miesięcy deklarował, że warunkiem dalszego wspólnego głosowania z PiS jest uchwalenie ustawy o sądach pokoju do końca września. Na początku października Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie w ramach zawartej w ubiegłym roku umowy między jego formacją a PiS.

Prace nad rozwiązaniami dotyczącymi sędziów pokoju prowadził zespół pod kierownictwem prof. Piotra Kruszyńskiego, który rozpoczął działalność po rozmowach lidera Kukiz'15 z prezydentem Andrzejem Dudą. W listopadzie ub.r. prezydent skierował do Sejmu projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego.

Pierwsze czytanie projektu odbyło się w Sejmie w grudniu ub. roku. Następnie projekt trafił do sejmowej komisji i podkomisji. Podkomisja pod koniec września zakończyła prace nad częścią dotyczącą sędziów pokoju, pozostał jej jeszcze projekt przepisów wprowadzających tę reformę, ale jej prace odroczono.

Pod koniec września wiceszef MS Sebastian Kaleta zapowiedział, że zostanie przedstawiony poprawiony projekt reformy sądów powszechnych, poszerzony o komponent sędziów pokoju.