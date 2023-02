P.Kukiz: warunkiem startu z PiS to ustawa ws. sędziów pokoju i o referendach lokalnych

Warunkiem rozmów o wspólnej liście wyborczej Kukiz'15 z PiS jest uchwalenie ustawy o sędziach pokoju i zmiana ustawy o referendach lokalnych - poinformował w piątek Paweł Kukiz. Według niego, powinno się to stać w marcu, maksymalnie w kwietniu.

W Programie Trzecim Polskiego Radia Paweł Kukiz był pytany, czy rozmawia z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim o wspólnym starcie w wyborach do parlamentu. "Wielokrotnie rozmawiałam i wielokrotnie podkreślałem, że warunkiem sine qua non, żeby w ogóle te rozmowy konkretyzować jest uchwalenie (ustawy ws.) sędziów pokoju i obniżenie progu frekwencyjnego przy referendum odwołującym wójtów, burmistrzów i prezydentów miast" - podkreślił polityk.

Jak dodał, "ma się to stać (...) marzec maksymalnie kwiecień". "Później już nie będzie czasu na uchwalanie tego" - ocenił. "Potem do wyborów zostaje pół roku. W związku z tym ja muszę podjąć decyzję o starcie. Muszę podjąć decyzję, z kim będę do tego startu przystępował, bo sam nie dam rady nawet zebrać podpisów" - przyznał Kukiz.

Jak dodał, gdyby istniała możliwość zbierania podpisów elektronicznych, to nie miałby problemu z zebraniem odpowiedniej liczby podpisów pod listą.

Paweł Kukiz od miesięcy deklaruje, że warunkiem dalszego wspólnego głosowania z PiS jest uchwalenie ustawy o sądach pokoju do końca września. Na początku października ub.r. Kukiz poinformował, że zawiesza wspólne głosowanie z PiS w Sejmie w ramach zawartej w 2021 roku umowy między jego formacją a PiS. Obecnie prace nad sztandarową propozycją Kukiz'15 odbywają się sejmowej podkomisji.

W listopadzie 2021 roku prezydent Andrzej Duda skierował do Sejmu projekt zakładający wprowadzenie w Polsce instytucji sędziów pokoju. Prezydencka propozycja objęła: projekt ustawy o sędziach pokoju oraz projekt przepisów wprowadzających do ustawy. Propozycja zakłada utworzenie sądów pokoju jako nowej kategorii w ramach sądownictwa powszechnego. Miałyby one zajmować się najprostszymi sprawami, a orzekać w nich mieliby sędziowie wybierani w wyborach powszechnych na sześcioletnią kadencję.

W lutym ma odbyć się spotkanie założycielskie partii Kukiz'15. Paweł Kukiz podkreśla, że posiadanie partii wiele ułatwia. Jak zauważył, mają one ułatwiony start w wyborach, a poza nią nie można pozyskać subwencji.