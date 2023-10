P. Kukiz: wielu moich znajomych ze sceny muzycznej mówiło osiem lat temu o PO to samo, co teraz mówią o PiS

Ja znam te środowiska i wielokrotnie z nimi rozmawiałem o sprawach politycznych i to są przede wszystkim emocje. Wielu z moich znajomych ze sceny muzycznej mówiło osiem lat temu o Platformie Obywatelskiej to samo, co teraz mówią o Prawie i Sprawiedliwości - powiedział we wtorek w Polsat News kandydat do Sejmu z listy PiS Paweł Kukiz.

"Mam do pana prośbę, jakby pan był uprzejmy zaprosić tych kilku kolegów i koleżanek do studia, i zadać im podstawowe pytania: czym się Senat od Sejmu różni, czym rząd od Sejmu itp." - odpowiedział Paweł Kukiz na pytanie redaktora w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News, czy polityk cieszy się z tego, że w niedzielę, podczas "Marszu Miliona Serc", tak wielu jego kolegów ze sceny muzycznej - Urszula, Kuba Sienkiewicz, Andrzej Piaseczny - poszło w jego ślady i zaangażowało się w politykę.

"Wie pan, artyści działają przede wszystkim emocjami. Mnie ogromnie dużo kosztuje polityka, bo ja muszę całą wrażliwość stłumić" - dodał Kukiz.

Indagowany o to, czy czasem nie deprecjonuje kolegów zarzucając im, że mają niewielką wiedzę i kierują się głównie emocjami, Kukiz odparł, że zna to środowisko i wielokrotnie rozmawiał w nim o sprawach politycznych, "i to są przede wszystkim emocje". "I wielu z moich znajomych z tej sceny muzycznej mówiło osiem lat temu o Platformie Obywatelskiej to samo, co teraz mówią o Prawie i Sprawiedliwości" - podkreślił polityk.

Zapytany, czy prawdą jest twierdzenie, że PO się niczym nie różni od PiS-u, a PiS od PO, odparł, że "w tym systemie najwięcej do powiedzenia mają wodzowie partii politycznych. To jest system z dużą dawką autorytaryzmu, to wódz partii decyduje, kto będzie w Sejmie. Oni mają na to monopol. Natomiast, co do partii politycznych, jest podstawowy cykl: KGHM, Jastrzębska Spółka Węglowa, poobsadzać swoich, pozarabiać pieniądze i jak najdłużej utrzymać się u władzy" - powiedział kandydat do Sejmu.

Dodał jednak zaraz, że - według niego - różnica między Tuskiem, a Kaczyńskim, jest kolosalna.

"Dla wodza PiS Polska ma podmiotowość, i myśli 50 lat do przodu. Natomiast Tusk to jest kosmopolita, który myśli praktycznie tylko doczesnością. Dla niego świat się kończy z chwilą jego odejścia z tego świata, a dla Kaczyńskiego nie. To jest jedna kolosalna różnica między tymi formacjami" - podkreślił Kukiz.

Paweł Kukiz jest "jedynką" Prawa i Sprawiedliwości w Opolu.