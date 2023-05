P. Kukiz: wygląda na to, że w przyszłym tygodniu sformalizujemy nasze rozmowy z PiS

Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu sformalizujemy nasze rozmowy z Prawem i Sprawiedliwością - powiedział PAP lider Kukiz'15 Paweł Kukiz. Kolejne spotkanie z prezesem PiS Jarosławem Kaczyńskim ma się odbyć w okolicy najbliższego posiedzenia Sejmu.

W ostatnich tygodniach odbyło się kilka spotkań pomiędzy Kukizem i Kaczyńskim, które dotyczyły podpisania porozumienia programowego przed wyborami parlamentarnymi. Rozmowy - jak zastrzegał wówczas Kukiz w rozmowie z PAP - dotyczyły nie miejsc na listach, a kwestii programowych m.in. zmiany ordynacji wyborczej na model mieszany, zniesienia immunitetów dla posłów i senatorów czy rozszerzeniu ustawy antykorupcyjnej.

Kukiz został zapytany przez PAP o finalizację rozmów z PiS. "Wygląda na to, że w przyszłym tygodniu sformalizujemy wszystkie nasze wcześniejsze rozmowy, które przebiegały bardzo dobrze i na piśmie zobaczę dokładnie to samo, co było werbalizowane" - powiedział. Przyznał, że kolejne spotkanie z liderem PiS ma się odbyć w okolicach posiedzenia Sejmu, które zaplanowane jest pomiędzy środą a piątkiem.

Jarosław Kaczyński i Paweł Kukiz podpisali w czerwcu 2021 roku umowę o współpracy programowej. Dzięki umowie, co wielokrotnie podkreśla lider Kukiz'15, udało się uchwalić m.in. ustawę antykorupcyjną, o konopiach medycznych, włóknistych, o bezpośredniej sprzedaży dla rolników czy o wyrównaniu świadczeń dla opiekunów osób niepełnosprawnych.